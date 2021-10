Plus de rumeurs sur le nouveau Apple MacBook Air : encoche, nouveau processeur, couleurs et plus | La technologie

Au début du nouvel Apple Event, plusieurs nouvelles rumeurs ont bondi au sujet du MacBook Air, qui pourrait être montré dans quelques heures. Sa forme, ses couleurs et son design sont les principaux points qui ont été divulgués dans les forums.

Il ne nous reste plus rien pour voir un nouvel événement Apple. Cela fait que des rumeurs commencent à se répandre partout.

Le nouveau MacBook Air serait le protagoniste des nouvelles hypothèses et fuites. Dans un forum chinois, l’utilisateur Ty98 a répandu les rumeurs qui parlent de l’encoche des nouveaux ordinateurs portables Apple.

Une partie de la structure serait modifiée pour que les MacBook Pro et MacBook Air aient cette nouvelle encoche. Ce serait un ajout qui pourrait être révélé lors de l’événement d’aujourd’hui, présentant le modèle prêt pour l’année 2022.

On dit également qu’il a une forme plus arrondie et lisse, évitant ainsi la forme de larme. Un changement de design qui le différencierait davantage du reste des produits de la marque.

La même source a également indiqué que le MacBook Air 2022 pourrait être lancé dans différentes couleurs, comme cela s’est produit avec l’iMac.

Certains de ses cadres seraient supprimés et une dalle Mini-LED serait ajoutée pour profiter davantage de la taille offerte par l’absence de limites sur l’écran.

Le plus important serait la rumeur concernant votre processeur. La puce M2, successeur direct du M1, serait sortie. Ce serait une amélioration par rapport à son prédécesseur et ils le présenteraient avec le MacBook Air, qui serait prêt au printemps 2022.

Tout ce qui a été commenté n’est pas exagéré. Lors du précédent événement Apple, ils n’avaient pas parlé de tout ce sur quoi ils travaillaient et ils auraient laissé quelque chose pour l’exposition d’aujourd’hui.

Sachant qu’il ne faudra pas longtemps pour changer d’année, il serait logique qu’ils parlent des produits qui vont arriver avant l’été 2022.

Nous prenons ces rumeurs avec un grain de sel. Il existe un problème de pénurie de puces qui pourrait retarder la création d’un nouveau processeur. Au lieu de cela, la refonte du MacBook a beaucoup de sens, en regardant les derniers mouvements d’Apple.