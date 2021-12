Plus de sécurité et de confort ! Indian Railways modernise le Guwahati-Jorhat Jan Shatabdi Express avec un râteau LHB

Le Jan Shatabdi Express converti en LHB a commencé ses opérations à compter du 29 novembre 2021.

Pour améliorer la sécurité et le confort des passagers, Indian Railways convertit le râteau ICF Jan Shatabdi Express existant en râteau LHB ! Compte tenu de la sécurité et du confort des passagers, le transporteur national a récemment converti le râteau existant conçu par Integral Coach Factory (ICF) du train numéro 12067/12068 Jan Shatabdi Express en râteau Linke Hofmann Busch (LHB). Le Jan Shatabdi Express converti en LHB a commencé ses opérations à compter du 29 novembre 2021. De plus, selon la zone du chemin de fer de la frontière nord-est, il y a eu une augmentation du nombre d’autocars. La composition révisée du train numéro 12067/12068 Guwahati-Jorhat Jan Shatabdi Express est la suivante :

Auparavant, le train numéro 12067/12068 Jan Shatabdi Express comprenait 10 voitures au total, dont la voiture WGSCZRJ-1, la voiture WGSCZACJ-2, la voiture WGSCZJ-6 et la voiture WGSCZRJ-1. La composition révisée du train compte 15 voitures au total, dont la voiture LWLRRM-1, la voiture LWSCZAC-3, la voiture LWSCZ-10, la voiture LWLRRM-1.

Il y a quelques jours, le train Visakhapatnam-Kirandul a été modernisé avec des voitures LHB et Vistadome. Le train Visakhapatnam-Kirandul amélioré a été signalé par le vice-président indien, M. Venkaiah Naidu, de la gare de Visakhapatnam. Le service régulier du train amélioré Visakhapatnam-Kirandul a commencé à partir de Visakhapatnam à compter du 23 novembre 2021. Alors que le train, de Kirandul, a commencé un service régulier à partir du 24 novembre 2021.

Avec la modernisation du train Visakhapatnam-Kirandul avec les autocars LHB, les passagers bénéficient d’un meilleur confort et de voyages en train sans à-coups. Cette installation, selon les chemins de fer de la côte Est, améliorera la sécurité des passagers avec une meilleure expérience de conduite ainsi qu’un bruit moindre. En dehors de ces caractéristiques, les autocars Linke Hofmann Busch nécessitent peu d’entretien, sont ignifuges, ont une meilleure conception, un faible poids ainsi qu’une capacité de transport de passagers plus élevée.

De même, le chemin de fer zonal a ajouté que le service d’autocars Vistadome prend en charge un toit transparent ainsi que de grandes fenêtres avec un système de visualisation à 360 degrés. Toutes ces caractéristiques de l’autocar Vistadome garantiront que les passagers pendant leur voyage vers Araku, profiteront de la beauté des paysages à l’extérieur, a-t-il ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.