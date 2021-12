Plus de sécurité et de confort ! Les chemins de fer indiens vont faire circuler Mumbai-Delhi August Kranti Rajdhani avec les autocars Tejas SMART

La zone Western Railway a décidé de moderniser Mumbai Central-Hazrat Nizamuddin August Kranti Rajdhani Express.

L’Express Mumbai-Delhi Rajdhani des chemins de fer indiens fonctionnera avec les autocars SMART de Tejas ! Dans le but de rendre l’expérience de voyage en train plus confortable pour les passagers, la zone Western Railway a décidé de moderniser Mumbai Central-Hazrat Nizamuddin August Kranti Rajdhani Express. Selon un communiqué de presse publié récemment par Western Railways, trois râteaux du train numéro 12953/12954 Mumbai Central-Hazrat Nizamuddin August Kranti Rajdhani Express seront remplacés par des râteaux Tejas Ex Mumbai Central à compter du 12 décembre 2021 et Ex Hazrat Nizamuddin Railway gare à partir du 13 décembre 2021. Ces râteaux Tejas sont dotés de fonctionnalités intelligentes spéciales pour une sécurité et un confort accrus des voyageurs ferroviaires.

Ces autocars Tejas intelligents fourniront aux passagers des installations de classe mondiale à l’aide de systèmes intelligents basés sur des capteurs. Les autocars sont équipés d’une PICCU (Passenger Information and Coach Computing Unit) dotée d’une connectivité réseau GSM, qui rend compte au serveur de rapports. L’unité d’information des passagers et de calcul des autocars enregistre les données de l’enregistrement de vidéosurveillance, du WSP, du commutateur de panique, des capteurs d’odeurs de toilettes et d’autres éléments intégrés au système de détection et d’alarme incendie, au capteur de qualité de l’air et de filtre d’étranglement et au compteur d’énergie. Le transporteur national, avec l’utilisation de l’autocar Tejas SMART, vise à passer à la maintenance prédictive au lieu de la maintenance préventive, a déclaré Western Railways.

En outre, le chemin de fer zonal a également décidé de remplacer les râteaux conventionnels par les râteaux LHB (Linke Hofmann Busch) du train numéro 22927/22928 Bandra Terminus-Ahmedabad Lokshakti Express ainsi que le train numéro 19031/19032 Ahmedabad-Yog Nagari Rishikesh Yoga Express. Numéro de train 22927/22928 Bandra Terminus-Ahmedabad Lokshakti Express circulera avec des râteaux LHB Ex gare ferroviaire de Bandra Terminus à compter du 15 décembre 2021 et gare Ex Ahmedabad à partir du 18 décembre 2021. Numéro de train 19031/19032 Ahmedabad-Yog Nagari Rishikesh Yoga Express circulera avec les râteaux LHB Ex gare ferroviaire d’Ahmedabad à partir du 16 décembre 2021 et Ex gare ferroviaire de Rishikesh à partir du 17 décembre 2021.

