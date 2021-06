Plus de séquences d’Elden Ring enfin montrées, le jeu sera lancé en janvier

Nous avons maintenant plus d’informations sur Bandai Namco et la nouvelle IP à venir et très attendue de From Software, Elden Ring.

Le titre a été présenté lors du Summer Game Fest d’hier, avec une nouvelle bande-annonce qui présentait son gameplay. Cela inclut certains mécanismes qui seront familiers à ceux qui ont joué aux versions précédentes du studio, y compris ses systèmes multijoueur et coopératif.

Il y a aussi un cheval magique que le joueur peut monter qui peut apparaître de nulle part et peut aussi voler ? Soigné.

Elden Ring a également finalement reçu une date de sortie. Le jeu sera lancé le 21 janvier 2022.

“Avec Elden Ring, nous avons appliqué toute notre expertise de dark fantasy et d’action-RPG cultivée tout au long de la série Dark Souls, afin de créer une évolution audacieuse et classique du genre”, a déclaré Hidetaka Miyazaki, directeur de From Software.

« Nous avons créé un monde riche avec un sens de l’échelle stupéfiant, basé sur des légendes écrites pour le jeu par George RR Martin. Elden Ring est un monde plein de mystère et de péril, prêt à être exploré et découvert ; un drame dans lequel divers personnages affichent leur propre mystique et leurs arrière-pensées. Nous espérons sincèrement que vous aurez plaisir à l’expérimenter par vous-même.

Elden Ring a été annoncé à l’E3 2019 avec une bande-annonce cryptique. Le monde du titre a été construit par Hidetaka Miyazaki de From Software ainsi que George RR Martin de Game of Thrones.

Des séquences de gameplay divulguées sont apparues en ligne plus tôt cette année en partie à cause du manque d’informations dans le domaine public après sa révélation explosive.

Vous pouvez consulter la bande-annonce juste ici :

