plus de services, plus de conformité et de concurrence

Source : Adobe / Andrey Popov Les bourses espèrent élargir leur offre l’année prochaine pour les clients institutionnels et particuliers. La montée en puissance des actifs cryptographiques PoS a le potentiel d’ajouter de nouveaux services. Les services basés sur DeFi pourraient également gagner en popularité, car ils offrent un potentiel de rendement plus élevé. Nous verrons probablement plus d’échanges sur la liste des jetons liés au Web 3.0. Les échanges désintéressés en conformité peuvent se retrouver de plus en plus isolés.

Pour de nombreuses personnes, les échanges sont à peu près au cœur du marché et de l’industrie de la crypto-monnaie. Ils facilitent les transactions les plus importantes dans les monnaies virtuelles du monde et, ce faisant, révèlent celles qui sont susceptibles de devenir les plus importantes à l’avenir.

A ce titre, il est toujours instructif de savoir quels échanges crypto se préparent pour les mois et années à venir, ne serait-ce que pour se faire une première idée de ce à quoi ressemblera la crypto tôt ou tard. Et selon les échanges avec Cryptonews.com, les plateformes de trading mondiales prévoient de lancer un certain nombre de nouveaux services en 2022, du staking et DeFi aux ONF et dérivés.

Dans le même temps, les bourses devront également de plus en plus se conformer aux réglementations qui émergeront l’année prochaine, ainsi qu’être plus accessibles à un public croissant. Cependant, la plupart sont convaincus que 2022 et les années au-delà présentent une énorme opportunité pour eux et pour l’industrie en général.

Nouveaux services, fonctions plus complètes

Les bourses espèrent étendre leurs offres l’année prochaine, pour tenir compte du fait que les crypto-monnaies continuent d’évoluer rapidement. C’est en gros ce qui s’est passé cette année aussi, mais les plateformes de trading espèrent accélérer encore plus les choses en 2022.

Oleksandr Lutskevych, PDG et fondateur de CEX.IO Il dit que la société tirera parti de sa croissance cette année en offrant des services plus personnalisés aux entreprises et aux institutions, représentant potentiellement une plus grande opportunité que le commerce de détail.

Lancé en février, Prime Liquidity est notre solution de liquidité institutionnelle, au service des gestionnaires d’actifs, des family offices, des hedge funds, des guichets de gré à gré et des banques. Au fil du temps, nous continuerons d’étendre la gamme de produits de qualité entreprise », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Alors que vous cherchez à ajouter davantage de services interentreprises, cet échange et d’autres se concentreront également sur l’apport de services aux consommateurs sur leur plate-forme.

« Par exemple, en 2022, nous prévoyons de mettre en œuvre la carte de débit CEX.IO, qui permettra aux consommateurs d’appliquer leurs avoirs en crypto-monnaie aux achats quotidiens », a-t-il déclaré.

De même, le responsable de la communication de Bybit, Igneus Terrenus, affirme que la bourse visera à élargir sa gamme de produits en 2022, des nouveaux lancements aériens à l’extension de la compatibilité de son portefeuille 3.0 avec les actifs.

« Dans les mois à venir, nous lancerons des options ETH et BTC, et les jetons les plus populaires seront disponibles en USDC perpétuel […] Nous allons étendre nos offres de marge, nos services de négociation en réseau et institutionnels », a déclaré Cryptonews.com.

Un autre service à chaque fois que nous verrons plus de 2022 entre en jeu, avec de nombreuses plateformes de trading qui peuvent offrir des services d’implantation pour les devises prises en charge à leurs utilisateurs. Cela sera renforcé par le fait qu’Ethereum devrait passer à un mécanisme de consensus de preuve de participation (PoS) en 2022.

« La montée en puissance des crypto-monnaies PoS a le potentiel d’ajouter de nouveaux services et d’attirer plus de clients, apportant des solutions aux masses qui seraient autrement trop techniques et inaccessibles au consommateur moyen. Cette dynamique sera un catalyseur de croissance vers 2022 », a déclaré Oleksandr Lutskevych.

Fondamentalement, comme nous l’avons vu en 2021, les bourses continueront de répertorier de nouvelles devises, lançant de nouveaux services de trading (marge, dérivés, options), ainsi que de nouveaux produits de consommation (cartes, paiements). Non seulement cela les aidera à suivre le monde en constante évolution des crypto-monnaies, mais cela pourrait également les aider à repousser leurs rivaux dans le secteur émergent de la fintech.

DeFi, NFT et Web 3.0

DeFi est une autre tendance d’échange de 2021 qui se poursuivra jusqu’en 2022, avec des échanges centralisés cherchant à nouveau à éviter le défi des alternatives décentralisées comme Uniswap.

« Les analystes de Gartner prédisent que la finance décentralisée sera éligible pour l’adoption par les entreprises l’année prochaine, en attendant les directives réglementaires. Si tel est le cas, il s’ensuit que les institutions financières traditionnelles et centralisées pourraient adopter des applications matures, en les intégrant aux offres combinées de CeDeFi », a déclaré Lutskevych.

Il prévoit également qu’à mesure que les clients gagneront en confiance, les services basés sur DeFi gagneront en popularité car ils offrent un potentiel de rendement plus élevé (avec des risques proportionnels).

« Compte tenu de ces circonstances, nous prévoyons que les secteurs DeFi / CeDeFi connaîtront un niveau d’intérêt plus élevé des consommateurs en 2022 », a déclaré le PDG.

Pour Igneus Terrenus, DeFi pourrait révolutionner les systèmes financiers hérités et basés sur la crypto-monnaie, ce qui obligera les échanges à s’adapter.

« Environ 30 % de la population mondiale n’a pas accès au système bancaire, et les situations beaucoup plus dramatiques dans les pays en développement sont souvent ignorées. DeFi abaisse considérablement la barrière à l’entrée pour la personne moyenne, supprime les restrictions physiques et offre une alternative aux personnes sous-bancarisées pour emprunter sans pointage de crédit ni effet de levier », a-t-il déclaré.

Le domaine émergent du Web 3.0 est lié à DeFi, où les capacités DeFi et NFT sont exploitées par de nouvelles applications, plates-formes et sites Internet.

« Pour les plates-formes commerciales, cela signifie rivaliser dans des domaines qui incluent des capacités Web 3.0 pour DeFi et des intégrations institutionnelles plus sophistiquées », a déclaré Terrenus.

À tout le moins, nous verrons probablement plus d’échanges répertoriant les jetons liés au Web 3.0, qui ont déjà commencé à monter en flèche (par exemple, PARSIQ (PRQ), Handshake (HNS) et NEAR Protocol (NEAR)) cette année.

Plus de réglementation et de conformité

Étant donné que 2021 est l’une des meilleures années de cryptographie jamais enregistrées, nous verrons probablement de nouvelles lois et réglementations sur les actifs cryptographiques enfin introduites dans bon nombre des pays les plus développés du monde. Cela signifie que les bourses passeront une grande partie de 2022 à assurer leur conformité avec les nouveaux régimes.

«Nous voyons actuellement les gouvernements nationaux devenir plus actifs dans la rédaction d’une législation sur les crypto-monnaies. Ces projets de loi obligent les acteurs du marché à satisfaire aux exigences de déclaration fiscale, à suivre les réglementations anti-blanchiment, à adopter des messages marketing transparents et véridiques, etc. « , a déclaré Oleksandr Loutskevych.

Bien que certaines règles soient assez strictes, il affirme qu’elles protégeront les investisseurs et établiront un cadre juridique permettant aux entreprises et aux consommateurs de travailler ensemble. Et pour les échanges, ils vont enfin les aider à grandir.

« En outre, ces réglementations établissent des règles de participation et une voie permettant aux acteurs du marché de s’intégrer davantage dans l’activité économique mondiale. Les échanges désintéressés en conformité peuvent se retrouver de plus en plus isolés, avec des difficultés de connexion au monde fiduciaire », a-t-il ajouté.

Cependant, avant que des réglementations claires n’arrivent, les bourses devront s’engager activement avec les régulateurs en 2022, pour s’assurer que les nouvelles règles et directives sont équilibrées.

«Des dialogues significatifs doivent avoir lieu entre les régulateurs et les participants, y compris les échanges cryptographiques et leurs clients. Et si cela pouvait arriver l’année prochaine, ce serait une bonne nouvelle pour tout échange qui a vraiment du sens », a déclaré Igneus Terrenus.

À long terme, des réglementations sensées sont nécessaires et constructives pour faire face aux difficultés croissantes d’une industrie en plein essor, reconnaît Terrenus. Il prévoit donc que les échanges travailleront de plus en plus avec les régulateurs au cours de l’année à venir pour en faire une réalité.

Défis et opportunités

L’une des choses sur lesquelles les bourses travailleront de plus en plus en 2022 est de garantir la capacité de leurs plateformes à s’adapter à la demande et au trafic croissants. C’est un problème que nous avons vu à plusieurs reprises en 2021, même avec Coinbase et Binance (deux des plus grandes bourses au monde) connaissant des perturbations répétées. ( Plus d’information: les échanges de crypto-monnaie s’étendent, mais les perturbations resteront probablement un fait)

Pendant ce temps, Bybit prévoit de fournir des mises à jour de sa plate-forme en 2022.

« Nous faisons un nouveau pas en avant par rapport à un système qui a actuellement une auto-réparation en quelques secondes et un temps d’arrêt négligeable en 2021 », a déclaré Terrenus.

2022 amplifiera également une autre tendance d’échange évidente en 2021 : la concurrence avec les hordes croissantes d’applications et de plateformes fintech. Les bourses chercheront de plus en plus à rivaliser avec eux, surtout si d’autres fintechs suivent l’exemple de PayPal dans le déploiement de services de crypto-monnaie.

« En plus des défis réglementaires la montée en puissance des systèmes de paiement numérique, tels que Venmo et PayPal, qui commencent à proposer des services liés aux crypto-monnaies. Bien que ces plates-formes soient limitées dans les devises et les services qu’elles offrent, elles sont multinationales avec des dizaines de millions d’utilisateurs combinés », a déclaré Lutskevych.

Cependant, alors que l’entrée de sociétés multinationales de technologie financière constituera un énorme défi pour les échanges cryptographiques, elles représenteront également une opportunité si ces nouveaux clients commencent à rechercher des produits commerciaux plus sophistiqués sur les échanges cryptographiques.

