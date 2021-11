Plus de sève pour le Barça de Saras

20/11/2021 à 17:49 CET

Sarunas Jasikevicius n’avait aucun doute. Avec l’exhibition de Nico Laprovittola qui a déchaîné des triplés à l’ASVEL pour donner au Barça un revenu confortable, L’entraîneur lituanien a donné l’alternative en Euroligue à un autre des jeunes qui demandent le passage, l’Uruguayen Agustín Ubal.

Le meneur de 18 ans et 1,98 ans a vécu ses premières minutes dans la meilleure compétition européenne lorsque Saras lui a donné l’alternative à 2h38 de la fin. Un prix pour Ubal qui a travaillé avec le groupe, et qui a apprécié de la première à la dernière seconde.

« Nous avons pu ouvrir un net avantage et le ‘coach’ m’a donné l’opportunité & rdquor;, a-t-il expliqué avec une certaine tranquillité après le match, le plus important de sa jeune carrière professionnelle. « Je suis très heureux, cela me motive à continuer à travailler et les opportunités sont atteintes avec effort et dévouement », a-t-il déclaré.

‼ ️ Débuts @agus_ubal @EuroLeague pic.twitter.com/PocdiJ8lD3 – Basket du Barça (@FCBbasket) 19 novembre 2021

Canterano avec un avenir

Et c’est qu’Ubal est devenu l’un des grands espoirs de la carrière Blaugrana Avec un autre qui est déjà entré régulièrement dans la dynamique de l’équipe, Michael Caicedo, il a coïncidé avec lui dans les dernières minutes du match.

Ubal a déjà eu l’occasion de faire ses débuts contre le Betis en Endesa League, et maintenant ce dimanche pourrait avoir une nouvelle opportunité dans le tribunal de Hereda San Pablo Burgos, lors de la visite du Barça lors du match de Ligue Endesa (20h00).

« Je suis un garçon humble, travailleur et ambitieux, qui veut aller plus loin dans le basket au niveau européen & rdquor ;, il a été défini ouvertement aux médias du club. « Avec de courtes étapes, j’y arriverai et le temps dira jusqu’où j’irai & rdquor; », a-t-il déclaré.

Saras, au diapason du club

Ce qui est certain, c’est que Saras est pleinement en phase avec la volonté du secrétariat technique et de la direction du Barça, d’introduire progressivement ces jeunes dans la dynamique de l’équipe première. pour amener les fans à s’identifier au club.

Sergi Martínez est le premier d’entre eux à s’être définitivement installé, et un Michael Caicedo qui continue de donner des résultats positifs. Maintenant Ubal. Le fan de Culé veut sûrement continuer à les voir en action & mldr;tandis que Saras peut remporter des victoires comme celle remportée contre l’ASVEL.