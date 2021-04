Plus de sites de F1 suivant la tête de Silverstone pour attirer des foules complètes · .

Selon ., jusqu’à sept manches du calendrier de la Formule 1 2021 visent à obtenir une participation complète à leurs manches du championnat du monde.

Les circuits évaluent le nombre de fans qu’ils peuvent admettre en toute sécurité alors que les taux de vaccination augmentent et que les gouvernements assouplissent les restrictions sur les voyages. Les supporters vaccinés et “ récupérés par Covid ” ont été autorisés à participer à la course d’ouverture de la saison à Bahreïn, mais le Grand Prix d’Émilie-Romagne de ce week-end se déroulera à huis clos.

La semaine dernière, Silverstone s’est joint à d’autres promoteurs sportifs britanniques pour appeler le gouvernement à mettre en œuvre ce que l’on appelle les passeports vaccinaux, afin de permettre la pleine participation à son grand prix le 18 juillet.

Six courses ultérieures visent également une participation complète. Il s’agit notamment des deux manches suivantes en Hongrie et aux Pays-Bas, ces derniers ayant accepté une date ultérieure à la course annulée de l’année dernière dans l’espoir de pouvoir admettre des spectateurs. Une quatrième salle européenne, Monza en Italie, vise également à accueillir une foule complète.

Bien que des points d’interrogation subsistent sur les plans de plusieurs sites dans le dernier tiers du championnat, trois sont censés rechercher une participation complète. Ce sont les tournées en Russie, aux États-Unis et au Brésil. Les deux derniers pays ont connu le plus grand nombre de décès liés à Covid-19 de tous les pays, plus de 550 000 et 350 000 respectivement, et alors que le taux de mortalité aux États-Unis diminue, celui du Brésil continue de grimper.

Avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, le Portugal et l’Espagne ont déjà indiqué que leurs courses seront ouvertes à un nombre limité de fans, tandis que la manche d’Azerbaïdjan se déroulera à huis clos. Monaco et la France prévoient également d’accueillir un nombre limité de fans. La capacité de ce dernier sera limitée à 15 000 par jour, qui sera divisée en trois zones de 5 000.

«En ce moment, nous sommes optimistes quant à l’organisation du grand prix avec cette configuration», a déclaré le promoteur de la course Paul Ricard dans un communiqué. «Nous sommes également prêts pour d’autres scénarios.»

