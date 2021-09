Plus de souffrance en écrivant sur votre téléviseur : ce clavier Logitech à 21 € résout vos problèmes | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les claviers Smart TV sont probablement la meilleure option pour écrire dessus, ainsi que sur les consoles, où vous devez généralement vous connecter avec un nom d’utilisateur et un mot de passe. Il existe un modèle Logitech à un prix avantageux.

Vous y avez sûrement déjà pensé : « Encore une fois pour taper mon email à la télévision, non, s’il vous plaît », mais c’est pratiquement inévitable. Vous installez Netflix ou Disney+ et vous devez y accéder avec votre identifiant et votre mot de passe, et plus ils sont longs, pire, car écrire avec la télécommande est une vraie nuisance.

Heureusement, vous n’êtes pas obligé de le faire si vous êtes prêt à faire un petit investissement dans un clavier pour Smart TV, sans fil et de qualité, comme le Logitech K400 Plus qu’Amazon propose à 21,51 euros.

Ce clavier sans fil est idéal pour votre téléviseur, et il comprend un trackpad qui peut remplacer la souris. Il est intégré au corps du clavier.

C’est un prix bien plus bas que d’habitude, une opportunité d’avoir l’un des meilleurs claviers pour téléviseurs et consoles. Au-delà du clavier, il dispose d’un pavé tactile au cas où vous souhaiteriez l’utiliser pour naviguer dans les menus.

Vous pouvez facilement le connecter via Bluetooth à une Smart TV, une tablette ou même un mobile. Il est assez petit, compact et mince, il n’encombrera donc pas votre salon. C’est l’un des meilleurs accessoires pour tirer le meilleur parti de votre téléviseur.

Sa portée est d’environ 10 mètres, une portée qui devrait en principe être suffisante dans la plupart des foyers. Il comprend également des boutons multimédias pour changer de chaîne ou augmenter le volume.

Logitech est sans aucun doute l’un des principaux fabricants de périphériques PC, avec des claviers, des souris et toutes sortes de gadgets, bien qu’il couvre peu à peu de plus en plus de secteurs, tels que la Smart TV.

Dans ce cas, le Logitech K400 Plus n’offre pas la livraison gratuite, sauf si vous êtes un utilisateur Amazon Prime. Si vous n’êtes pas et ne souhaitez pas payer les frais de port, l’idéal est que vous en profitiez pour vous inscrire au mois d’essai gratuit sans engagement de permanence.

Si vous vous inscrivez, vous aurez également 30 jours pour profiter de la meilleure série Prime Video, avec quelques titres de très haut niveau.

