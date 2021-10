Plus de stimulus à venir si nécessaire, dit FM Nirmala Sitharaman

Il s’agissait du niveau de déficit budgétaire le plus bas de toute période comparable par rapport à l’EB respectif depuis l’EX11.

Au milieu d’une perception croissante, en partie causée par l’opinion exprimée par certains hauts fonctionnaires du gouvernement contre un autre versement d’un important plan de relance budgétaire du côté de la demande dans le cadre de l’exercice actuel, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a indiqué dimanche soir que le gouvernement était effectivement ouvert à accélérer la reprise économique. par de telles largesses, si nécessaire. L’Inde n’était pas pressée de retirer les mesures de relance de l’ère pandémique et était prête à faire plus, si nécessaire, pour soutenir la reprise économique du pays, a déclaré Sitharaman cité par Bloomberg à New York lors de la dernière étape de sa visite aux États-Unis qui s’est terminée tôt Lundi.

« Elles (les mesures de relance budgétaire) se poursuivront », a déclaré Sitharaman à l’agence de presse. « L’accent mis sur la construction d’infrastructures de santé se poursuivra », de même que les dépenses gouvernementales en dépenses d’investissement et en infrastructures, a-t-elle déclaré.

« Le défi auquel je vais être confronté, et les équipes surveillent également au ministère, est la façon dont les prix du carburant mènent à une grande crête », a déclaré Sitharaman, ajoutant que « cette incertitude est un élément important pour moi ».

Dernièrement, plusieurs indicateurs économiques à haute fréquence, y compris les exportations, la consommation d’énergie et les ventes au détail, ont corroboré l’affirmation du gouvernement selon laquelle la reprise économique était en train de s’ancrer.

Sitharaman a également réitéré le projet de l’Inde d’inscrire certaines catégories de titres d’État sur les indices obligataires mondiaux, en phase avec une annonce budgétaire en février. « Il s’agit de faire pas mal de choses avant que cela ne se produise », a-t-elle déclaré, se référant aux procédures impliquées. « Nous sommes en train de le faire, j’espère le faire au plus tôt. »

Bien que le gouvernement n’ait budgété aucun montant à lever par cette voie pour cet exercice, tout fonds ainsi mobilisé réduirait proportionnellement les emprunts du gouvernement sur le marché intérieur brut du crore de 12,05 lakh budgété pour l’exercice 22 et aurait un effet bénin sur les rendements obligataires.

Le Centre devrait emprunter 5,03 lakh crore sur le marché au cours de la seconde moitié de l’exercice 22, soit à peu près 42% de l’objectif budgété pour l’année entière, qui est resté inchangé à 12,05 lakh crore malgré l’annonce d’un plan de secours. en juin.

Bien que cette décision, annoncée le 27 septembre, visait à empêcher toute flambée des rendements obligataires à un moment où les prix internationaux du pétrole brut brent ont atteint un sommet en trois ans, le rendement de référence des obligations d’État à 10 ans a depuis augmenté d’environ 15 points de base. Le rendement de référence, qui était passé sous la barre des 6% début octobre 2020, a commencé à augmenter depuis janvier 2021 pour dépasser à nouveau 6% le 27 janvier, l’offre de papier dépassant la demande. Lundi, il a atteint 6,35 %.

De hauts responsables du ministère des Finances avaient déclaré que la reprise de l’activité économique elle-même stimulerait la demande. La stimulation directe de la demande, selon eux, était soumise à des contraintes budgétaires. « Le problème avec les mesures de relance dans une démocratie dynamique, c’est qu’il est plus facile de lancer un programme de dépenses que de l’arrêter. Cela peut conduire à une situation où le gouvernement dépensera même lorsqu’il n’est pas nécessaire de dépenser », a déclaré l’un d’eux.

Plus tôt lors de la visite de Sitharaman aux États-Unis, elle et la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen ont souligné la nécessité de maintenir des « politiques de soutien » jusqu’à ce qu’une reprise économique forte et inclusive soit « fermement ancrée ». La déclaration conjointe intervient alors que le monde s’inquiète d’un éventuel taper tantrum une fois que la Réserve fédérale américaine commencera à réduire son assouplissement quantitatif de 120 milliards de dollars par mois, de nombreux analystes s’attendant à ce que ce soit dès novembre. En Inde, cependant, tant le gouvernement que la Reserve Bank of India ont fait allusion à une période prolongée d’interventions de soutien à la croissance.

Le ministre des Finances a également déclaré à Bloomberg que son gouvernement faisait pression pour que l’offre publique initiale de Life Insurance Corporation of India, soutenue par l’État, soit franchie d’ici mars prochain et que tout retard ne sera pas dû à un manque de volonté politique. « Le problème n’est pas que nous n’en voulons pas ou que nous nous en efforçons maintenant, il s’agit plutôt de respecter la procédure régulière. » L’évaluation interne qui est nécessaire « presque chaque année » pour une entreprise de la taille de LIC, « n’a pas été faite », a déclaré Sitharaman. Étant donné que l’assureur de 65 ans n’a jamais été valorisé, le processus prendra du temps, a-t-elle déclaré.

En tant que tel, la forte collecte des impôts et la réduction des dépenses au premier semestre ont réduit le besoin d’emprunter davantage sur le marché pour financer des engagements de dépenses supplémentaires. Des restrictions sur les dépenses de recettes et des recettes robustes ont aidé le gouvernement de l’Union à contenir son déficit budgétaire en avril-août à 31,1 % de l’estimation budgétaire (BE) pour 2021-2022. Il s’agissait du niveau de déficit budgétaire le plus bas de toute période comparable par rapport à l’EB respectif depuis l’EX11.

Le secrétaire aux Finances, TV Somanathan, a récemment déclaré que les engagements de dépenses des Centres avaient dépassé le niveau budgété d’environ 2 lakh crore, en raison de l’annonce d’une série de mesures, notamment des céréales gratuites pour les pauvres, une subvention élevée des engrais et le dédouanement des exportateurs. Cependant, certains analystes fixent le montant des revenus supplémentaires à `2 lakh crore en FY22. Cela signifie que les engagements de dépenses supplémentaires du Centre peuvent être facilement absorbés par le flux de recettes supplémentaires, sans compromettre en aucune façon son objectif de déficit budgétaire pour l’exercice 22 de 6,8 % du PIB. Si quoi que ce soit, ses restrictions sur les «dépenses inutiles» dans des dizaines de départements au cours de la première moitié de cet exercice pourraient générer des économies d’environ 1,15 lakh crore, selon une estimation de FE. En tant que tel, la solide collecte des impôts et la rationalisation des dépenses au premier semestre ont réduit le besoin d’emprunter davantage sur le marché pour financer des engagements de dépenses supplémentaires.