Plus de stocks à venir | Place des investisseurs

Que dit cette volatilité récente aux investisseurs ? … six PDG de crypto plaident leur cause auprès des politiciens concernant la réglementation … Bitcoin à 550 000 $ ?

Ce matin, nous avons appris que l’inflation avait bondi de 6,8 % en novembre, ce qui est même supérieur aux prévisions élevées des experts. C’est le rythme le plus rapide depuis 1982.

Mais plutôt que de s’effondrer, les stocks grimpent au moment où j’écris en milieu d’après-midi. Bien sûr, les gains d’aujourd’hui – qui pourraient être effacés par la cloche de clôture pour autant que nous sachions – viennent après les lourdes pertes d’hier.

De haut en bas, de haut en bas…

Si vous avez l’impression que le marché a été particulièrement instable ces derniers jours, ce n’est pas votre imagination.

Le marché boursier a été plus volatil au cours des deux dernières semaines qu’il ne l’a été à tout autre moment en 2021.

C’est ce que disent nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen, dans leur dernier Trader stratégique mettre à jour.

Ci-dessous, vous pouvez voir comment cette volatilité a joué dans le S&P.

En bref, nous avons franchi une falaise à partir du Black Friday, seulement pour organiser un solide rallye après que la pression de vente se soit estompée.

Les principaux moteurs de la volatilité ont été les craintes de la nouvelle variante Omicron, un nouveau ton belliciste du président de la Fed, Jerome Powell, et plus récemment, l’optimisme quant à la protection vaccinale contre Omicron.

Source : StockCharts.com

Passons à John et Wade :

Alors, qu’est-ce que tout cela nous dit ? Cela confirme que Wall Street veut être haussier sur les actions mais qu’il déteste l’incertitude.

***Pourquoi Wall Street veut être haussier

Avant de nous lancer dans une analyse plus approfondie, si vous êtes un nouveau lecteur de Digest, John et Wade dirigent Trader stratégique. Il s’agit du premier service de négociation d’InvestorPlace, combinant des options, une analyse technique et fondamentale perspicace et l’historique du marché pour négocier les marchés, qu’ils soient haussiers, baissiers ou latéraux.

Revenons à leur mise à jour sur les raisons pour lesquelles Wall Street veut être haussier sur les actions :

Premièrement, il a du mal à trouver des rendements décents ailleurs. Le marché obligataire n’offre certainement pas de bons rendements. Il suffit de regarder les cartes du Taux de rendement du Trésor à 10 ans (TNX) et le Rendement du Trésor à 30 ans (TYX) au dessous de. Figure 2 – Graphique quotidien du rendement du Trésor à 10 ans (TNX) Figure 3 – Graphique quotidien du rendement du Trésor à 30 ans (TYX) Le TNX ne rapporte que 1,5% et le TYX, un taux incroyablement bas de 1,9%. Si les traders veulent du rendement en ce moment, les actions américaines sont l’un des seuls jeux en ville.

Pour un contexte un peu plus historique, le graphique ci-dessous montre le rendement du Trésor à 10 ans depuis 1980.

Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas trop au-dessus du plus bas historique du taux, établi en mars de l’année dernière à 0,318%.

Source : MacroTrends.net

*** Qu’en est-il du deuxième élément de preuve suggérant que Wall Street veut être haussier ?

Revenons à John et Wade :

Wall Street se contente des bénéfices que les entreprises génèrent. Les actions du S&P 500 continuent de dépasser les attentes de bénéfices. Tous les secteurs du S&P 500 (services publics et matériaux) à l’exception de deux ont vu plus de 75 % des actions qui les composent dépasser les attentes. Source : FactSet Figure 4 – Tableau de bord des bénéfices du troisième trimestre 2021 (source FactSet) Si l’économie américaine ne doit pas fermer de manière significative en raison de COVID, les analystes s’attendent à ce que cette tendance des bénéfices se poursuive.

Sur cette note, il y a deux nouvelles encourageantes. Premièrement, les premières études suggèrent qu’un rappel des vaccins existants est efficace contre Omicron.

De la BBC :

Pfizer et BioNTech ont déclaré qu’un rappel de leur vaccin contre le coronavirus promettait d’être une défense efficace contre la nouvelle variante Omicron. Trois doses fournissent un niveau d’anticorps contre Omicron similaire à celui de deux doses contre d’autres variantes, ont déclaré les sociétés après une petite étude. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré plus tôt que les vaccins devraient toujours fonctionner contre les cas graves d’Omicron.

Deuxièmement, il n’y a toujours pas de données suggérant qu’Omicron est plus mortelle que les souches précédentes. En fait, il semble que cette variante se propage plus facilement, mais provoque des cas moins graves.

Les données les plus récentes révèlent qu’Omicron a été détecté dans au moins 57 pays – pourtant, selon les Centers for Disease Control and Prevention, aucun décès n’a été signalé directement lié à Omicron.

Si d’autres données étayent cette conclusion, ce serait décidément haussier pour les actions.

Pour en revenir au marché d’aujourd’hui, comment John et Wade voient-ils cette vague de volatilité récente se dérouler ?

Les attentes sont tout à Wall Street ; si les commerçants s’attendent à une croissance économique, les actions montent. Si les traders s’attendent à ce que l’économie connaisse des vents contraires, les actions baissent. C’est pourquoi l’incertitude est si difficile à gérer. Cela bouleverse les attentes et laisse Wall Street sans direction. Parfois, les actions dérivent à la hausse lorsque Wall Street se gratte la tête, mais lorsque l’incertitude est baissière – comme c’est le cas chaque fois que nous discutons de COVID – le manque de direction conduit généralement à des ventes massives. Tant que la variante Omicron ne s’avère pas plus virulente, nous nous attendons à de bonnes nouvelles comme le financement du gouvernement fédéral, le relèvement du plafond de la dette, de fortes dépenses de vacances, etc. canaliser.

*** Pendant ce temps, des dirigeants de crypto ont participé à des audiences clés au Congrès plus tôt cette semaine

Mercredi, les PDG de Coinbase, Circle, FTX, Bitfury, Paxos et Stellar Development Foundation ont siégé pendant près de cinq heures devant le House Financial Services Committee.

L’objectif était de faire du Congrès un ami, et non un ennemi, en matière de réglementation de la cryptographie. Plus précisément, cela signifie signaler une volonté de faire réglementer le secteur de la cryptographie par le gouvernement, mais en même temps, traité comme une classe d’actifs unique.

Du PDG de Paxos, Charles Cascarilla :

La solution n’est pas de transformer les opérations d’actifs numériques en un système de réglementation conçu pour les générations précédentes d’actifs financiers.

Bien sûr, les politiciens avaient leurs inquiétudes.

De Yahoo! La finance:

De leur côté, les législateurs ont insisté auprès des dirigeants sur les protections dont bénéficient les clients… Il y a également eu une discussion sur le maintien du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale – une préoccupation croissante à mesure que les pièces numériques gagnent en popularité et en utilisation – et comment la crypto pourrait avoir un impact sur cela.

Alors, quelle est la conclusion pratique de cette audience ? Doit-on s’attendre à un élan significatif du gouvernement?

Malheureusement, il semble que davantage de travail soit nécessaire.

Retour à Yahoo! La finance:

À en juger par l’audience de mercredi, il y avait peu de résolution immédiate sur l’urgence avec laquelle les décideurs agiront, voire pas du tout. « Il est difficile de voir comment cette audience crée un élan pour la législation. L’audience n’a pas créé de pression sur le Congrès pour qu’il agisse immédiatement, a déclaré l’analyste de Cowen Jaret Seiberg.

*** Enfin, alors que le bitcoin continue de trouver du terrain, un analyste de renom s’attend à des gains monstres dans les années à venir

Au moment où j’écris vendredi matin, le bitcoin se négocie autour de 48 215 $. C’est environ 28% en dessous de son record historique d’il y a environ un mois.

Mais si la célèbre gestionnaire de fonds technologiques Cathie Wood a raison, dans des années, nous réclamerons tous d’acheter non seulement au prix d’aujourd’hui, mais également au récent record historique.

Pour les lecteurs moins familiers, Cathie Wood est la fondatrice et CIO d’Ark Invest. Ses ETF sur le thème de la technologie ont généré d’énormes gains pour les investisseurs avant que la pression sur le secteur de la technologie cette année ne ramène les prix sur terre.

En ce qui concerne les réflexions de Cathie sur le bitcoin, voici Markets Insider :

Le prix du bitcoin pourrait grimper à plus de 500 000 $ alors que les investisseurs institutionnels commencent à allouer à l’espace relativement nouveau de la crypto-monnaie, a déclaré Cathie Wood d’Ark Invest à CNBC dans une interview jeudi. Wood a expliqué que les institutions sont toujours à la recherche d’investissements non corrélés aux classes d’actifs traditionnelles telles que les actions et les obligations, et la cryptographie correspond à cette facture. « Je pense que les institutions s’installent [to crypto] en ce moment », a déclaré Wood, ajoutant qu’ils préfèrent actuellement les deux plus grandes crypto-monnaies, le bitcoin et l’éther. Dans l’ensemble, selon Wood, les institutions ont à peine une exposition à l’espace… Si les institutions transféraient environ 5% de leur portefeuille vers le bitcoin au fil du temps, Wood pense que cela ajouterait 500 000 $ au prix actuel du bitcoin, à environ 550 000 $ sur la base du prix actuel du bitcoin. Cela représente une hausse potentielle de 1000% par rapport aux niveaux actuels.

Que cela se produise ou non, nous restons résolument optimistes sur le secteur de la cryptographie cette décennie. Si vous cherchez de l’aide pour ajouter des altcoins à votre portefeuille, cliquez ici pour en savoir plus sur Luke Lango et son Crypto ultime service.

Il y a à peine deux semaines, alors que le bitcoin tombait à son plus bas récent, Luke a recommandé à ses abonnés de verrouiller les bénéfices sur un altcoin à hauteur de 850%. Je devrais mentionner qu’ils ne détenaient cette pièce spécifique dans le portefeuille que depuis avril.

Nous vous tiendrons au courant du bitcoin et du secteur plus large des altcoins ici dans le Digest.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg