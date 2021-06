Plus de succès aux États-Unis pour les anciens pilotes de Formule 1

Marcus Ericsson et Kevin Magnussen sont les derniers anciens pilotes de Formule 1 à avoir connu le succès lors de la compétition aux États-Unis à Detroit.

Plus de deux ans après ses débuts en IndyCar, Ericsson, ancien pilote de Caterham et Sauber/Alfa Romeo, peut désormais se qualifier de vainqueur d’une course IndyCar après avoir remporté une première course chaotique dans le cadre d’un double week-end au Grand Prix Chevrolet de Détroit.

Ericsson est désormais le septième vainqueur différent en autant de manches en IndyCar et le soulagement de revendiquer enfin sa première victoire était clair pour tous.

« Cela fait tellement longtemps pour moi. Ça a été dur. Je me sens tellement bien », a déclaré Ericsson aux journalistes à Belle Isle.

« C’était quand même un peu décevant en qualifications [starting P15], mais nous savions que nous avions une bonne voiture de course, surtout une fois que les choses se sont passées pour moi.

«Ça fait vraiment du bien. Il était temps. J’ai pensé, pour une fois, le [last] le rire était de mon côté. Je pense que nous l’avons mérité.

Pas de joie pour Romain Grosjean, qui a chuté au virage 9 à cinq tours de la fin.

Mais c’était aussi la joie de Kevin Magnussen au même endroit quelques heures plus tard, qui a pu transformer sa première pole IMSA en une première victoire en carrière depuis 2013.

“Je n’ai pas gagné de course depuis 2013 et c’est génial”, a déclaré Magnussen.

« Toute la saison, nous avons été rapides, mais nous n’avons tout simplement pas réussi à la terminer. Nous avons mené beaucoup de tours cette année et enfin les bons tours.

Chip Ganassi Racing a connu un week-end impressionnant [referring Ericsson’s IndyCar win earlier]. J’étais heureux d’y contribuer avec une victoire également.

« Venir ici et savoir que j’allais pouvoir me battre pour la victoire était un vrai privilège.

“Partir en course avec cette voiture géniale sur ces pistes géniales avec cette équipe est un rêve. Je me sens très chanceux et béni de pouvoir le faire.

« Sortir de ce week-end avec le gros trophée, c’est assez spécial. Je suis de retour dans une situation gagnante et je l’apprécie vraiment.

On a posé à Magnussen la question presque inévitable de savoir s’il aimerait un jour revenir en Formule 1 – mais seul un scénario très improbable verrait cela se produire.

