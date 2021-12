Plus de textes anonymes lus et ceux-ci sont plus terrifiants que les derniers

Les lecteurs réguliers ici noteront qu’hier nous avons rapporté le fait que Liz Cheney a lu un texte d’un « membre du Congrès » à Trump, envoyé à Mark Meadows, le suppliant de faire en sorte que Trump annule le tout, passe à la télévision et dire aux gens de quitter le Capitole.

L’intégralité de Twitter croyait que Cheney faisait référence à Jim Jordan.

Les nouvelles tout au long de la journée étaient que le membre anonyme du congrès sera révélé la semaine prochaine. Ceux d’entre vous qui ont prêté une grande attention se souviennent que nous avons remarqué que simplement parce que l’accent était mis sur Cheney et que Cheney n’a fait référence qu’à un seul texte, elle n’a pas dit que c’était le seul texte d’un représentant de Meadows et qu’il pourrait y en avoir d’autres, le comité pourrait essayer de faire peur aux représentants de MAGA en leur faisant croire que le comité a son propre texte personnel, du 6 janvier ou à toute autre date, et ne saurait pas si d’autres ont également envoyé un texto au comité.

Aujourd’hui, on peut dire qu’il semble qu’il y ait des textes d’autres membres du Congrès. Bien plus important et terrifiant, il semble que de nombreux membres du Congrès connaissaient et soutenaient les théories de Trump sur la manière de renverser les élections. Comme beaucoup s’en souviennent, Trump voulait licencier Jeffery Rosen (le procureur général par intérim) parce que Rosen ne voulait pas signer une lettre disant que le ministère de la Justice avait trouvé une fraude. Trump voulait nommer Jeffery Clark pour devenir le nouveau procureur général par intérim parce que Clark signerait cette lettre.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Il semble qu’au moins un membre du Congrès était au courant du plan :

Le représentant Adam Schiff, un autre démocrate californien du comité, a lu un texte d’un nombre inconnu qui applaudissait la nomination potentielle de Jeffery Clark au poste de procureur général par intérim tandis que Trump tentait de convaincre le ministère de la Justice de soutenir ses fausses allégations de fraude électorale. Clark était l’un des grands partisans du ministère de la Justice qui poussait à utiliser le pouvoir du département pour enquêter sur les allégations de fraude électorale non fondées, mais il a été repoussé par les dirigeants du département.

Le représentant Adam Schiff montre un autre nouveau message d’un expéditeur inconnu à Meadows « J’ai entendu dire que Jeff Clark allait être mis en place lundi. C’est incroyable…” pic.twitter.com/FHjykMKEgK – Nicholas Wu (@nicolaswu12) 14 décembre 2021

À moins que Schiff ait fait référence exactement au même membre du Congrès (et il est probable qu’il aurait pu dire quelque chose à cet effet, « le même représentant a écrit… »

Mais il ne l’a pas fait. Il semble qu’il y ait beaucoup de textes, de plusieurs représentants, dont chacun devrait être inquiet en ce moment.

****

[email protected] et Substack : Mike Pence : Personne de l’année