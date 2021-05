Plus de trains Rajdhani Express temporairement annulés! Indian Railways arrête divers trains spéciaux; Voir la liste

Les chemins de fer indiens ont été témoins d’une faible occupation de plusieurs trains de voyageurs.

Annulation / réduction temporaire de la fréquence des trains spéciaux du Rajdhan: Avec l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 à travers le pays, les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal ont été témoins d’une faible occupation de plusieurs trains de passagers. Récemment, le transporteur national avait annulé plusieurs trains de voyageurs dans diverses zones, notamment les chemins de fer de l’Est, les chemins de fer de l’Ouest, les chemins de fer du Nord, les chemins de fer de la frontière nord-est, etc. à faible occupation. Voici la liste des services de train spécial Rajdhani Express avec d’autres détails, que la zone East Coast Railway a décidé d’annuler / réduire la fréquence:

Le train numéro 02823 Bhubaneshwar – New Delhi Rajdhani Express Special circulant via Tatanagar Junction a été temporairement annulé pour les 21 mai, 24 mai, 27 mai, 28 mai et 31 mai 2021 Numéro de train 02824 New Delhi – Bhubaneshwar Rajdhani Express Special running via Tatanagar Junction a été temporaire annulé les 22 mai, 25 mai, 27 mai, 29 mai et 1er juin 2021 Numéro du train 02825 Bhubaneshwar – New Delhi Le Rajdhani Express Special fonctionnant via Adra Junction a été temporairement annulé le 26 mai 2021 Le train numéro 02826 New Delhi – Bhubaneshwar Rajdhani Express Special passant par Adra La jonction a été temporairement annulée pour le 28 mai 2021 Numéro de train 02855 Bhubaneshwar – New Delhi Rajdhani Express Special fonctionnant via Sambalpur City, Anara a été temporairement annulée le 22 mai, 29 mai 2021 Numéro de train 02856 New Delhi – Bhubaneshwar Rajdhani Express Special fonctionnant via Sambalpur City, Anara a été temporairement annulé le 23 mai, 30 mai 2021

Récemment, la zone Western Railway avait également annulé trois paires de trains spéciaux en raison d’une diminution du nombre de passagers. Ces trois paires de trains sont Ahmedabad – train spécial Muzaffarpur, train spécial Ahmedabad – Nagpur et train spécial Ahmedabad – Kevadia Jan Shatabdi.

