Plus de trains spéciaux des chemins de fer indiens à reprendre ; voir la liste des trains et leurs dates de restauration

Les arrêts, les horaires et les itinéraires de ces trains resteront les mêmes.

Restauration des trains spéciaux de passagers : Pour la commodité des passagers des chemins de fer indiens, le transporteur national reprend plusieurs services de train suspendus. Selon la zone ferroviaire de l’Est, l’exploitation de plusieurs trains spéciaux, qui avaient été temporairement annulés par le transporteur national dans diverses sections, est maintenant reprise. Le chemin de fer zonal a déclaré que ces trains spéciaux de passagers suspendus reprendront leurs services ce mois-ci et que les arrêts, les horaires et les itinéraires de ces trains resteront les mêmes. Voici la liste complète des trains spéciaux de passagers qui sont repris par la zone ferroviaire de l’Est, ainsi que leurs dates de restauration :

Train Numéro 03401 Bhagalpur – Danapur Spécial à partir du 14 juin 2021

Train Numéro 03402 Danapur – Bhagalpur Spécial à partir du 14 juin 2021

Train Numéro 03419 Bhagalpur – Muzaffarpur Spécial à partir du 14 juin 2021

Train Numéro 03420 Muzaffarpur – Bhagalpur Spécial à partir du 14 juin 2021

Train Numéro 03063 Howrah – Balurghat Spécial du 16 juin 2021

Train Numéro 03064 Balurghat – Howrah Special à partir du 16 juin 2021

Train Numéro 03113 Kolkata – Lalgola Spécial du 16 juin 2021

Train Numéro 03114 Lalgola – Kolkata Spécial du 16 juin 2021

Train Numéro 03141 Sealdah – Nouveau Spécial Alipurduar à partir du 16 juin 2021

Train Numéro 03142 New Alipurduar – Sealdah Special à partir du 17 juin 2021

Train Numéro 03145 Kolkata – Radhikapur Spécial du 16 juin 2021

Train Numéro 03146 ​​Radhikapur – Kolkata Spécial à partir du 17 juin 2021

Train Numéro 03163 Sealdah – Spécial Saharsa à partir du 16 juin 2021

Train Numéro 03164 Saharsa – Sealdah Spécial à partir du 17 juin 2021

Train Numéro 03169 Sealdah – Saharsa Special (via Purnea) à partir du 17 juin 2021

Train Numéro 03170 Saharsa – Sealdah Special (via Purnea) à partir du 18 juin 2021

Train Numéro 03181 Kolkata – Silghat Town Special à partir du 21 juin 2021

Numéro de train 03182 Silghat Town – Kolkata Special à partir du 22 juin 2021

