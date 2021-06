Plus de vingt États poursuivent maintenant l’administration Biden pour la fermeture du pipeline Keystone XL ⋆ 10z viral

par Mike LaChance, The Gateway Pundit :

Il est toujours difficile de croire qu’en tant que l’un de ses premiers actes en tant que président, Joe Biden a fermé le pipeline Keystone XL, tuant des milliers de bons emplois américains dans le processus.

Il suffit de penser à toutes les familles américaines dont la vie s’est arrêtée instantanément, se demandant comment elles paieraient leur maison, leur voiture et l’éducation de leurs enfants.

Les États ont commencé à intenter des poursuites presque immédiatement et de nouveaux États se sont joints à l’effort, portant le total à plus de vingt.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Le Washington Examiner rapporte :

Deux autres États poursuivent l’administration Biden pour le pipeline Keystone XL, portant le total à 23

Deux autres procureurs généraux ont annoncé que leurs États respectifs se joignaient à une action en justice contre l’administration Biden et son annulation «illégale» du pipeline Keystone XL.

“La Constitution indique clairement que les présidents n’ont pas le pouvoir de réglementer le commerce extérieur et interétatique ou d’annuler unilatéralement un acte du Congrès”, a déclaré le procureur général du Montana, Austin Knudsen, annonçant que l’Alaska et la Floride se joignaient à la lutte juridique.

Dans le communiqué, Knudsen a déclaré que les consommateurs américains bénéficieraient le plus de la construction du pipeline – et seraient par la suite les plus touchés par son annulation.

« Les retombées de la cyberattaque du pipeline Colonial ont clairement montré que nous avions besoin de plus d’infrastructures énergétiques, pas moins. Le Keystone XL fournirait plus de pétrole, y compris du pétrole du Montana, aux raffineries américaines pour être vendu aux consommateurs américains », a-t-il déclaré.

Le procureur général de la Floride, Ashley Moody, et le procureur général de l’Alaska, Treg Taylor, ont été ajoutés à une plainte déposée jeudi auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud du Texas, portant à 23 le nombre total d’États en cause.