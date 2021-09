Plus de virages en banque en 2021 après le succès de Zandvoort

in

Ross Brawn a confirmé que les pilotes peuvent s’attendre à des virages plus relevés dans les Grands Prix d’Arabie saoudite et d’Abou Dhabi cette année.

La banque était une caractéristique du retour de Zandvoort au calendrier de la Formule 1, avec différentes lignes disponibles pour optimiser le temps au tour ou créer des opportunités de dépassement – ​​en particulier au virage 3.

En plus d’expliquer le raisonnement derrière l’intégration de la banque dans le circuit remanié de Zandvoort pour le premier Grand Prix des Pays-Bas depuis 1985, le directeur général du sport automobile de F1 a déclaré que ce ne serait pas la dernière fois que le concept serait vu cette année.

« Nous avons introduit [banking] en Arabie saoudite », a déclaré Brawn, faisant référence à une installation spécialement construite qui accueillera le premier grand prix de Formule 1 du pays du Moyen-Orient, lors du podcast F1 Nation.

“Bien que l’Arabie saoudite soit, à toutes fins utiles, un circuit urbain qui utilisera la corniche de Djeddah, il y a beaucoup de circuits uniques en cours de construction pour tout relier et un joli coin relevé à la fin du circuit qui semble assez impressionnant.

“Et Abu Dhabi… le dernier tiers, ou la moitié, du circuit a tout été modifié pour cette année, et il y aura des virages légèrement inclinés – bien que rien d’aussi sévère que le virage 3 [at Zandvoort]!

« Nous avons eu quelques virages hors carrossage à Abu Dhabi qui, je pense, ont été faits avec de bonnes intentions, mais les pilotes ne les ont jamais vraiment appréciés, nous avons donc corrigé cela et mis en place quelques virages en douceur.

“Cela aide toujours à prendre de la vitesse et semble également offrir différentes options quant à la façon dont vous prenez ces virages, ce qui est génial.”

En ce qui concerne la banque de Zandvoort, Brawn a confirmé que c’était initialement l’ancien directeur de course de la FIA, Charlie Whiting, malheureusement décédé en 2019, qui l’avait proposée.

“Charlie a été le premier à suggérer que nous mettions un virage pour faire le dernier virage à plat et étendre efficacement la longueur de la ligne droite”, a déclaré Brawn.

« Une fois que nous avons mis cette idée en place et commencé à travailler sur des choses, nous avons réalisé que nous pouvions réellement créer de très bonnes fonctionnalités, non seulement là-bas, mais aussi dans le virage 3 et dans d’autres domaines.

«Donc, Tarzan, qui est le premier virage à la fin de la ligne droite, était toujours incliné et avait déjà un certain contour, donc cela suivait le thème de cela et nous sommes vraiment ravis car cela a remarquablement bien fonctionné.

« Et ce qui est bien, c’est que les pilotes ont adoré. Ils étaient pleins d’éloges, ils ont apprécié ça et quand vous obtenez un fort buzz de la part des pilotes, c’est contagieux.