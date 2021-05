Plus de vitesse pour les trains de marchandises ! Les trains sur DFC roulent plus vite que Rajdhani à 99,3 km/h

À l’époque pré-Covid, les trains de marchandises sur le réseau ferré circulaient à une vitesse moyenne de 24 km/h.

Les trains de marchandises qui circulent sur le corridor fret dédié (DFC) circulent désormais à une vitesse supérieure à celle de Rajdhani. Samedi, un train de marchandises a atteint la vitesse la plus élevée de 99,3 km/h, a rapporté l’agence de presse PTI. Il est à noter que Rajdhani (un train de voyageurs) fait partie de l’un des trois premiers trains fonctionnant à grande vitesse. Habituellement, les trains de marchandises roulent à une vitesse moindre par rapport à Rajdhani ou Shatabdi, cependant, maintenant, les trains transportant des marchandises atteignent des vitesses élevées. Rajdhani roule à une vitesse moyenne de 80 km/h sur le réseau ferroviaire.

La vitesse élevée de ce train de marchandises a été enregistrée sur la section New Khurja-New Bhaupur de 331 km du corridor de fret dédié oriental (EDFC). Ce corridor a été mis en service l’année dernière le 29 décembre. Une autre section de corridor de 306 km entre Rewari et Madar a également été ouverte le 7 janvier sur le Western Dedicated Freight Corridor (WDFC). Ces corridors permettent aux trains de marchandises de fonctionner en toute transparence. A ce jour, pas moins de 4 000 trains ont circulé sur ces corridors avec environ 3 000 trains circulant sur l’EDFC.

Citant un responsable, le rapport a noté que certains trains circulant sur ces sections/corridors ont atteint une vitesse moyenne de 99,40 km/h à EDFC alors que la vitesse moyenne a été notée à 89,50 km/h à WDFC. Le fonctionnaire a affirmé que ces vitesses peuvent facilement être comparées à l’un des trains express les plus rapides. Environ 3077 trains circulant sur l’EDFC ont été rapides avec la vitesse maximale atteinte à 97,85 km/h jusqu’à samedi.

Il s’agissait d’un train vide qui était en route pour charger du charbon lorsqu’il a enregistré une vitesse de 99,30 km/h et le trajet de plus de 300 km a été effectué en seulement trois heures et vingt minutes.

Il est à noter que sur ces corridors dédiés, les restrictions sont bien moindres et cela a permis aux trains d’atteindre des vitesses aussi élevées. Sur d’autres couloirs des chemins de fer indiens, de nombreuses restrictions prévalent, entraînant une congestion et une perte de temps allant jusqu’à 10 minutes par 100 km, selon le rapport. Mais au cours de la dernière année, alors que la pandémie de Covid-19 a affecté le trafic des trains de voyageurs, les trains de marchandises ont pris de l’ampleur. Même sur des pistes régulières, leur vitesse moyenne a connu un bond d’environ 60%.

À l’époque pré-Covid, les trains de marchandises sur le réseau ferré circulaient à une vitesse moyenne de 24 km/h. Avec le confinement et des trains de voyageurs moins nombreux, les trains de marchandises dans certaines zones ont réussi à doubler leur vitesse.

