plus de Zendaya et Timothée car la suite est déjà officielle

« Je m’ai fait un très bon ami de Timothée, qui est maintenant comme ma famille, je dirais« il a continué. »Nous parlons tout le temps à quel point ce sera amusant si nous le faisons (Dune 2). Égoïstement, je veux faire [una segunda película] pour m’amuser et passer du temps avec mon ami », a déclaré Zendaya à EW lorsqu’elle a parlé de son amitié avec Timmy.

Dune (2021). (Photos Warner Bros.)

« Je suis devenu très proche de Timothée. Nous étions comme, ‘Oh c’est incroyable, soyons meilleurs amisJe peux dire, ‘” Zendaya a raconté sa première rencontre avec Chalamet sur le tournage de Dune. « Je ne voulais pas partir », a-t-il déclaré en expliquant qu’il avait dû être sur le plateau pendant une semaine seulement. « Denis avait tellement de chaleur, et il y avait une qualité familière dans la façon dont je me sentais quand je suis arrivé. Je me suis senti tellement bien accueilli par l’équipe et les acteurs, ils étaient tous si gentils avec moi. »