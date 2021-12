Plus d’efforts nécessaires pour vulgariser Udyam

Cela dit, le problème sous-jacent clé conduisant à une mauvaise réponse pourrait être la crainte d’un examen excessif des opérations commerciales par les agences gouvernementales et une augmentation connexe des coûts de mise en conformité pour les entreprises.

Par Aayush Anand & Amarendu Nandy

Le Centre a annoncé deux mesures importantes au cours de la dernière année pour soutenir les MPME touchées de manière disproportionnée par la pandémie de Covid-19. Premièrement, il a introduit un nouveau critère composite basé sur des seuils d’investissement et de chiffre d’affaires plus élevés pour classer les MPME afin qu’elles puissent continuer à récolter les avantages prévus par la loi MSMED de 2006. Deuxièmement, le gouvernement a introduit un nouveau système d’enregistrement entièrement numérique appelé Udyam pour faciliter la facilité de faire des affaires pour les MPME.

L’initiative Udyam est particulièrement remarquable car elle représente une étape importante vers la création de règles du jeu équitables pour les MPME grâce à l’inclusion numérique.

Avantages pour les MPME

Premièrement, Udyam permet aux MPME de s’inscrire automatiquement sur le marché électronique du gouvernement (GeM), qui facilite l’achat en ligne de biens et services d’usage courant par divers ministères, organisations et PSU. L’enregistrement offre aux MPME une chance égale d’accéder et de vendre sur le segment de marché B2G. Les efforts en cours pour intégrer GeM au système d’approvisionnement électronique des chemins de fer indiens (IREPS), à la poste indienne et au ministère de Panchayati Raj élargiront davantage les opportunités commerciales pour les MPME enregistrées.

Deuxièmement, les MPME enregistrées auprès d’Udyam peuvent également participer en tant que vendeurs à l’un des trois systèmes d’actualisation des créances commerciales (TReDS) : la Bourse indienne des créances (RXIL), M1Xchange et Invoicemart. Étant donné que TReDS facilite le financement des créances commerciales des MPME auprès d’acheteurs d’entreprises par l’intermédiaire de plusieurs financiers, un tel accord d’affacturage peut aider à réduire les besoins en fonds de roulement des MPME.

Troisièmement, malgré certaines dispositions compensatoires en vertu de la loi sur les MPME de 2006, la question des retards de paiement reste un défi critique pour les MPME. À cet égard, plus de 90 000 plaintes, impliquant une somme d’environ Rs 24 300 crore, ont été déposées par des MPME au cours des quatre dernières années. Les MPME enregistrées à Udyam peuvent profiter du portail Samaadhan, une plate-forme de réparation des retards de paiement, pour résoudre leurs problèmes en suspens de manière plus rationalisée et limitée dans le temps. Le Conseil de facilitation des micro et petites entreprises (MSEFC) a le pouvoir d’ordonner à l’unité acheteur de payer un intérêt composé mensuel de trois fois le taux bancaire pour tout défaut de paiement au-delà de 45 jours.

Quatrièmement, l’enregistrement Udyam simplifie également l’utilisation de l’aide financière des institutions financières du gouvernement central et des États. Les entités enregistrées peuvent accéder plus facilement aux avantages, notamment aux garanties, aux prêts pour l’exécution des travaux, à l’escompte de factures, à l’escompte de billets à ordre du gouvernement et au financement d’équipements pour des montants allant jusqu’à 50 crores de roupies. Les institutions financières sont souvent réticentes à prêter aux MPME car elles n’ont pas accès aux informations concernant leur solvabilité. L’Udyamportal, avec son interconnexion avec les plateformes GST et TReDS, peut fournir les données pertinentes pour effectuer des exercices de diligence raisonnable par les institutions financières.

Mauvaise réponse

Malgré plusieurs avantages, l’initiative Udyam n’a pas reçu de réponse encourageante jusqu’à présent. Sur un total de 6,33 millions de MPME en Inde, le nombre d’entreprises enregistrées pour Udyam depuis son lancement n’est que de 57,1 lakh, soit moins que le nombre d’entreprises enregistrées dans le cadre du programme Udyog Aadhar (un peu plus de 1 crore). En juillet 2021, RBI a autorisé les commerçants de gros et de détail, estimés à environ 2,5 crores, à se classer comme MPME et à s’inscrire sur le portail Udyam. Vu sous cet angle, les numéros d’immatriculation apparaissent encore plus lugubres.

Une raison plausible pourrait être la confusion créée par différentes circulaires concernant la nécessité du numéro d’identification GST (GSTIN) pour s’inscrire sur le portail Udyam. De nombreuses MPME ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à Rs 40 lakh, le seuil d’exemption du GSTIN en vertu de la loi sur la TPS de 2017. Bien que le gouvernement ait maintenant clarifié que le GSTIN n’est plus requis pour l’enregistrement, la même chose n’est pas communiquée sans ambiguïté sur le site officiel. site Web d’Udyam. De plus, la prolongation de la validité de l’utilisation du mémorandum Udyog Aadhar (UAM) jusqu’au 31 décembre 2021 pour réclamer les avantages existants aurait pu mettre les entreprises en mode d’attente.

Impératifs politiques

Cela dit, le problème sous-jacent clé conduisant à une mauvaise réponse pourrait être la crainte d’un examen excessif des opérations commerciales par les agences gouvernementales et une augmentation connexe des coûts de mise en conformité pour les entreprises. Le gouvernement devrait apaiser ces inquiétudes en créant des systèmes de surveillance robustes qui peuvent arrêter le harcèlement injustifié des petits commerçants en raison de l’accès non autorisé et de l’abus des informations des utilisateurs. Les publireportages officiels sont manifestement silencieux sur les questions de protection des données.

Le gouvernement devrait également envisager de créer des incitations supplémentaires pour le processus d’intégration. Par exemple, l’enregistrement d’Udyam peut être lié à la jouissance d’incitations fiscales spéciales pour les inscriptions anticipées, ou utilisé comme critère d’éligibilité pour les programmes de bonification d’intérêts, ou pour bénéficier des avantages des programmes lancés par différents ministères du gouvernement, et/ou ceux offerts par les institutions financières pour des produits et services autonomes ou groupés.

Inutile de dire que le gouvernement doit mieux faire connaître le processus et les avantages de l’enregistrement Udyam que ce n’est le cas actuellement. Aucune application officielle dédiée à l’enregistrement Udyam n’existe aujourd’hui. Compte tenu de l’utilisation omniprésente des applications mobiles pour diverses activités, un processus d’inscription basé sur les applications (au lieu d’un processus basé uniquement sur le Web) peut simplifier et améliorer le système d’intégration.

Le gouvernement doit devenir plus sensible aux appréhensions des MPME et agir, même s’il entend louablement intégrer les entreprises dans les systèmes formels.

Les auteurs sont respectivement, étudiant et professeur assistant, IIM Ranchi

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.