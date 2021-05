Plus d’employés de Mercedes passent aux groupes motopropulseurs Red Bull · .

La nouvelle division Powertrains de Red Bull a annoncé cinq autres nominations, qui ont toutes une expérience préalable de travail sur les groupes motopropulseurs Mercedes, champions du monde.

Quatre des nouveaux membres du personnel annoncés aujourd’hui par Red Bull Powertrains sont des employés de Mercedes-Benz High Performance Powertrains, qui produit les groupes motopropulseurs qui ont dominé l’ère du V6 hybride turbo de la Formule 1. Il s’agit de Steve Blewett, qui sera le directeur de production des groupes motopropulseurs de Red Bull, le chef de l’électronique des groupes motopropulseurs et ERS Omid Mostaghimi, le chef de la conception mécanique ERS Pip Clode et le chef du groupe des opérations ICE Steve Brodie.

Anton Mayo, un employé indépendant qui a également travaillé chez Mercedes, a rejoint Red Bull Powertrains en tant que responsable de la conception des groupes motopropulseurs pour ICE.

Ils rejoindront le directeur technique Ben Hodgkinson, qui était auparavant responsable de l’ingénierie mécanique chez Mercedes-Benz HPP, dont la nomination a été annoncée le mois dernier.

Red Bull Powertrains a été mis en place pour faire fonctionner le groupe motopropulseur Honda de l’équipe après que le constructeur ait quitté la F1 à la fin de la saison. Il prévoit également de développer son propre groupe motopropulseur de marque Red Bull pour la nouvelle réglementation qui sera introduite en 2025.

«La mission de Red Bull d’intégrer tous les aspects de ses opérations de Formule 1 en interne via Red Bull Powertrains est une entreprise extrêmement passionnante mais aussi extrêmement exigeante», a déclaré Christian Horner, PDG de Red Bull.

«Nous savons que le succès ne sera atteint qu’en faisant appel aux meilleurs et aux plus brillants talents, en leur fournissant les bons outils et en créant le bon environnement dans lequel ils peuvent s’épanouir. Les nominations aux équipes de direction clés d’aujourd’hui démontrent notre ferme engagement envers ces objectifs et nous bénéficions certainement du fait que notre campus est situé au Royaume-Uni où nous avons accès à une énorme richesse de talents en ingénierie.

