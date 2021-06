Plus d’ennuis pour Anil Deshmukh ! Après des raids, ED dit que 10 propriétaires de bars de Mumbai ont payé Rs 4 crore à l’ex-Maharashtra HM pendant trois mois

in

L’ED a enregistré une plainte contre Anil Deshmukh sur la base d’un FIR déposé par la CBI en avril. (Déposer)

Les problèmes semblent s’accumuler pour l’ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra et chef du NCP, Anil Deshmukh, qui fait face à des allégations de blanchiment d’argent. Selon un rapport de The Indian Express, la Direction de l’exécution (ED) a trouvé une piste d’argent de Rs 4 crore liée à Deshmukh. L’argent aurait été versé à Anil Deshmukh pendant trois mois par une dizaine de propriétaires de bars de Mumbai. L’ED a déjà mené des descentes dans quatre endroits aujourd’hui, dont les résidences de Deshmukh à Nagpur et à Mumbai dans le cadre de son enquête sur l’affaire de blanchiment d’argent.

L’agence d’enquête a également perquisitionné les résidences de l’assistant personnel de Deshmukh, Kundan Shinde, et du secrétaire personnel Sanjeev Palande. Tous deux ont ensuite été emmenés au bureau de Ballard Estate d’ED pour être interrogés dans l’affaire Deshmukh. Selon les rapports, l’ED a déjà enregistré les déclarations de plus de 10 propriétaires de bars.

L’enquête de l’ED est conforme à l’enquête du Central Bureau of Investigation sur les allégations selon lesquelles Deshmukh aurait demandé à des policiers, dont Sachin Vaze, d’extorquer 100 crores de roupies chaque mois dans 1 750 bars et restaurants de Mumbai. Vaze a été arrêté dans l’affaire de la peur de la bombe Antilia et dans l’affaire du meurtre de Mansukh Hiran. Il était inspecteur de police adjoint (API) à la police de Mumbai et est actuellement détenu par la NIA.

Vaze et l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh, ont porté des allégations d’extorsion contre le chef du NCP, ce que l’ancien ministre a nié.

L’ED a enregistré une plainte contre Anil Deshmukh sur la base d’un FIR déposé par la CBI en avril. D’autre part, Vaze avait précédemment accusé le chef de Shiv Sena et ministre des Transports Anil Parab de corruption en plus de Deshmukh dans une lettre à la NIA. Vaze a également allégué qu’Anil Deshmukh avait demandé 2 crores de roupies pour la réintégration de l’API désormais suspendue dans la police de Mumbai en 2020. Après une suspension qui a duré une décennie et demie dans un cas de décès en détention, Vaze a rejoint la police de Mumbai en 2020.

