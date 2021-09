Plus d’entreprises du S&P 500 discutant de l’ESG et des performances des investissements ESG – Découvrez

L’ESG a eu tendance à avoir des performances très similaires et avec des niveaux de risque très similaires aux approches non ESG.

L’investissement se fait dans le but de gagner de l’argent. Et, même en faisant cela, de nombreux investisseurs veulent s’en tenir à certaines valeurs fondamentales auxquelles ils croient – ​​faire du monde un meilleur endroit où vivre. Cela se reflète dans l’investissement environnemental, social et de gouvernance appelé investissement ESG. L’idée est de constituer un portefeuille d’actions d’entreprises qui prennent des mesures pour résoudre les problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance au cours de leurs activités commerciales.

L’investissement dans les actions et les ETF des énergies propres semble attirer de plus en plus l’attention des investisseurs mondiaux. De plus en plus d’entreprises se manifestent également et informent également les investisseurs de leurs activités ESG. FactSet a recherché le terme « ESG » dans les transcriptions des conférences téléphoniques de toutes les sociétés du S&P 500 qui ont organisé des conférences téléphoniques sur les résultats du 15 juin au 5 septembre.

Parmi ces entreprises, 150 ont cité le terme « ESG » (en référence aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) lors de leurs appels de résultats. Ce nombre marque une égalité avec le trimestre précédent pour le nombre global le plus élevé de sociétés du S&P 500 citant « ESG » sur les appels de bénéfices remontant à au moins 10 ans.

Au niveau sectoriel, les secteurs de l’industrie (29) et de la finance (28) comptaient le plus grand nombre de sociétés du S&P 500 citant « ESG » lors des appels de bénéfices pour le deuxième trimestre. Ensemble, ces deux secteurs représentaient plus d’un tiers du nombre total d’entreprises du S&P 500 discutant « ESG » lors des appels de résultats pour le deuxième trimestre 2021.

Mais, investir en mettant l’accent sur les entreprises axées sur les ESG a-t-il un impact sur les rendements ? Michael Iachini, directeur général, responsable de la recherche des gestionnaires pour Charles Schwab Investment Advisory, dans son rapport de recherche, indique que l’ESG a eu tendance à avoir des performances très similaires et avec des niveaux de risque très similaires aux approches non ESG. Les fonds ESG se sont régulièrement classés au milieu de leurs groupes de pairs. Les fonds ESG ont fait aussi bien que d’autres fonds au fil du temps. Vous devez prendre en compte vos objectifs d’investissement et votre tolérance au risque avant de vous lancer dans l’investissement ESG.

