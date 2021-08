« Plus d’entreprises optent pour la flexibilité en matière d’embauche »

in

Les membres de l’ISF fournissent de la main-d’œuvre de l’industrie sur une base temporaire.

Les secteurs de la santé, de l’informatique, de la pharmacie, de la technologie électronique et du commerce électronique embaucheront davantage de personnel flexible au cours de la seconde moitié de l’exercice en cours, a déclaré la Fédération indienne de la dotation (ISF).

“Répondants à l’enquête de base, les cinq prochains secteurs d’embauche seront la logistique, les assurances, la fabrication, les produits de grande consommation et la banque”, a déclaré l’ISF, un organisme qui chapeaute les sociétés de recrutement nationales, dans un rapport basé sur une enquête menée auprès de ses plus de 100 sociétés membres.

Les membres de l’ISF fournissent de la main-d’œuvre de l’industrie sur une base temporaire.

Selon le rapport de l’ISF, « Flexi Staffing Employment Trends: 2021 », ses membres ont vu leurs effectifs baisser au premier trimestre du dernier exercice, mais ont enregistré une forte hausse depuis lors. Cela montre la reprise des entreprises indiennes et l’agilité des entreprises de recrutement vers des secteurs à l’épreuve de Covid, selon le rapport.

L’ISF a déclaré que la force de l’industrie du recrutement flexible avait augmenté d’un modeste 3,6% pour atteindre un peu plus d’un million en 2020-2021, contre 13,7% au cours de l’exercice précédent et 16,3% en 2018-19.

En 2020-2021, il y avait eu un ajout net global de 1,57 lakh de personnes dans la main-d’œuvre flexible. La participation des femmes à la main-d’œuvre flexible a augmenté de 6 % pendant la pandémie, mais elle a diminué de 4 % pour les hommes. L’année dernière, la plupart des opportunités pour le personnel flexi sont passées des ventes en extérieur aux services de livraison essentiels.

« Cette croissance a réitéré la résilience de l’industrie indienne de la dotation, ses clients et sa maturité et qu’elle continuera d’être le principal moteur de création d’emplois de l’Inde », a déclaré le président de l’ISF, Lohit Bhatia.

« Avec une croissance de plus de 31 % du travail flexible par rapport à d’autres formes d’emploi, ce rapport montre non seulement la maturité de l’acceptation croissante des options d’emploi sous contrat formel, mais aussi le fait que lorsque l’accent est mis sur la protection sociale, il peut renverser le scénario de l’emploi du pays », a déclaré le directeur exécutif de l’ISF, Suchita Dutta.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.