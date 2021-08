Plus d’étudiants que jamais partent étudier aux États-Unis

En raison de la pandémie de COVID-19, la Mission et ses consulats ont été confrontés à des défis logistiques majeurs. (Image : . via Forbes)

La mission américaine en Inde a approuvé plus de demandeurs de visa étudiant en 2021 que jamais auparavant. Malgré la pandémie mondiale de COVID-19, les consulats de la mission à travers le pays ainsi que son ambassade à New Delhi ont approuvé des visas d’étudiant pour plus de 55 000 étudiants et visiteurs d’échange qui vont bientôt partir pour les États-Unis.

Selon un communiqué officiel de l’ambassade des États-Unis à New Delhi, le lundi 23 août 2021, « de plus en plus d’étudiants sont approuvés chaque jour. La Mission attend avec impatience une autre grande saison car elle facilite les efforts pour le semestre de printemps au cours des prochains mois. »

Pourquoi la précipitation ?

En raison de la pandémie de COVID-19, la Mission et ses consulats ont été confrontés à des défis logistiques majeurs. Pour le semestre d’automne, les entretiens pour une année donnée commençaient en mai, malheureusement en raison de la deuxième vague, la mission américaine a été contrainte de retarder de deux mois le processus de demande de visa étudiant.

Une fois la deuxième vague apaisée, en juillet, la Mission a repris ses services de visa. Cela a été fait en veillant à ce que la santé et la sécurité des demandeurs ne soient pas menacées. Les équipes consulaires ont veillé à ce que les rendez-vous pour les visas soient pris pour aider les étudiants à arriver à temps pour leurs programmes académiques. Tous les consulats et leur personnel ont travaillé non seulement pour égaler mais pour dépasser leur charge de travail avant COVID.

Plus tard cette semaine, le 27 août, les étudiants intéressés peuvent également participer aux prochaines foires virtuelles de l’Université EducationUSA, pour les futurs étudiants diplômés. Cela sera suivi d’une autre foire virtuelle le 3 septembre, pour les futurs étudiants de premier cycle. Pour comprendre les opportunités éducatives disponibles, pendant les foires virtuelles, les futurs étudiants indiens auront l’occasion de s’engager avec des représentants d’universités américaines et des conseillers EducationUSA. Aux États-Unis, il existe plus de 4 500 collèges et universités accrédités au niveau national et régional, reconnus dans le monde entier pour la qualité de leurs programmes, facultés et installations.

Concernant le nombre d’approbations de visas d’étudiants, l’ambassadeur Atul Keshap, chargé d’affaires, a déclaré : « Étudier aux États-Unis est une expérience unique et souvent bouleversante pour les étudiants indiens, offrant de nouvelles perspectives mondiales et des opportunités de carrière inestimables. “

Ajoutant: «Les nombreux hommes et femmes qui travaillent dur de la mission américaine en Inde sont fiers de faciliter leurs voyages et leurs études. Les étudiants indiens enrichissent également la société américaine, obtiennent de hauts niveaux de réussite dans leurs études et approfondissent les liens d’amitié entre nos pays.

Quand ouvrira-t-on les visas pour les autres catégories ?

Selon le communiqué officiel publié par l’ambassade des États-Unis à New Delhi, « Alors que la ruée vers les étudiants d’été se dissipe, la Mission consacrera son énergie et ses efforts à d’autres catégories de visas ».

