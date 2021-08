Plus d’événements pour bien commencer le mois de juillet !

Les événements, les potins, les premières et les chansons de vos artistes préférés ne s’arrêtent bien sûr pas, ils ne s’arrêtent pas et nous vous informons ici tout ce que vous devez savoir pour pouvoir y assister et être à jour en ce qui concerne les spectacles ! Tu es prêt? Tous les détails dans le luxe ici à Music News.

Eh bien, l’événement que nous vous proposons aujourd’hui s’appelle “Montecito Online International Music Festival”. jusqu’à la semaine prochaine le mercredi 14 juillet à 23h.

L’événement a un coût de 10 $ à 1 150 $ selon les lieux et les accès auxquels vous vous inscrivez.

C’est un événement purement culturel et musical, vous allez adorer ! Vous aurez les meilleurs professeurs de violon, alto, violoncelle, piano, flûte et voix bien sûr, avec vos accès vous participerez non seulement mais vous pourrez également apprendre des master classes avec d’autres étudiants du festival qui fréquentent séminaires et ateliers pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre pratique, de votre carrière et de vos futures études.

Vous pourrez également voir des concerts d’enseignants et d’élèves, vous allez adorer tout simplement ! Nous vous laissons le lien afin que vous puissiez obtenir plus d’informations sur ces événements et que vous puissiez enregistrer vos accès ! N’oubliez pas que tout est en ligne, vous n’aurez donc littéralement à vous soucier que du goûter pour profiter de vos master classes et de vos événements en juillet. https://www.eventbrite.es/e/montecito-international-music-festival-session-02-tickets-143403013273?aff=ebdssbonlinesearch&keep_tld=1

Tu as besoin de plus!? N’oubliez pas d’inviter les personnes que vous connaissez qui peuvent aussi commencer le mois de juillet avec la meilleure expérience !