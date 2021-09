Plus d’excuses – Vous devez ajouter des légendes à vos vidéos

in

Il est 7h30 du matin. Je fais défiler mon téléphone, attendant que mes yeux se concentrent et que mon cerveau s’allume.

Je tombe sur une vidéo intrigante d’une de mes marques préférées. Mais il n’y a pas de sous-titres, je vais devoir allumer le son. Le problème est que l’activation du son réveillerait probablement mon partenaire qui dort à côté de moi. Je veux regarder la vidéo mais je ne peux pas. Alors, je fais défiler et j’absorbe tous les autres contenus qu’Internet a à offrir. Juste comme ça, ma marque préférée a perdu un spectateur, peut-être une conversion et peut-être même une vente. Tout cela parce qu’ils n’ont pas ajouté de légendes.

Il y a beaucoup de contenu sur Internet…

En moyenne, les gens regardent 16 heures de vidéo en ligne par semaine. Avec 500 heures de contenu téléchargées sur YouTube chaque minute, le choix ne manque pas. Si vous voulez faire bonne impression, votre vidéo doit pouvoir être visionnée, avec ou sans son. C’est pourquoi les sous-titres ne sont pas seulement une option, ils sont une partie nécessaire de la production vidéo. Voici pourquoi:

Légendes = accessibilité

Tout comme nous donnons la priorité à l’accessibilité dans la conception de sites Web pour les malvoyants, nous devons donner la priorité au contenu vidéo accessible pour les malentendants.

Plus de 5% de la population mondiale a un certain niveau de perte auditive. En incluant des légendes dans vos vidéos, vous améliorez considérablement l’expérience utilisateur pour jusqu’à 460 millions de personnes. Dans le même temps, l’ajout de légendes montre une intention d’améliorer l’accessibilité et l’hébergement. Comme le rapporte Forrester, 84 % des entreprises s’emploient activement à améliorer leur accessibilité. Donc, si vous ne faites pas partie de ces 84 %, vous devez supposer que vos concurrents le font.

Le son est surestimé et sous-utilisé

Est-ce que je regarde la télévision et des films avec des sous-titres 90 % du temps ? Bien sûr! Est-ce parce que je n’entends pas la mastication de mon pop-corn ? Peut-être.

Mis à part les déficiences, il existe de nombreuses situations où les gens ne veulent tout simplement pas regarder des vidéos avec du son :

Considérant que 92 % des utilisateurs mobiles regardent souvent des vidéos sans le son, ce ne sont là que quelques exemples de cas où les sous-titres sont nécessaires. Sans eux, vous ne répondez qu’à 8% de votre public et, par conséquent, vous passez à côté d’un monde d’engagement.

Ajoutez des sous-titres pour tirer le meilleur parti de vos vidéos

Et si je vous disais qu’inclure des légendes et des transcriptions avec le contenu vidéo de votre site Web peut améliorer le référencement ?

Malheureusement, les moteurs de recherche ne sont pas encore en mesure d’extraire les mots-clés des vidéos, mais ils peuvent lire directement à partir de votre transcription. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous publions toujours nos vidéos avec une transcription présentée sous forme d’article écrit. Il existe de nombreux outils comme Otter.ai qui peuvent essentiellement le faire pour vous.

Mis à part le référencement, les vidéos avec sous-titres sont susceptibles d’être visionnées plus longtemps. De toute évidence, cela fait une énorme différence avec les publicités vidéo, qui ont montré qu’elles retiennent l’attention du spectateur pendant 12% plus longtemps lorsque les sous-titres sont inclus.

À ce stade, c’est clair : les légendes sont importantes. Alors pourquoi tant d’entreprises s’arrêtent-elles avant la ligne d’arrivée en publiant des vidéos sans légendes ?

S’agit-il de l’investissement?

Selon le contenu, la production vidéo peut être une tâche ardue. Le temps, c’est de l’argent et les vidéos prennent beaucoup de temps. Peut-être que les entreprises se contentent de « assez bien » parce qu’elles ne sont pas disposées à investir le temps qu’elles pensent qu’il faut pour faire un effort supplémentaire ?

Si c’est le cas, j’ai de bonnes nouvelles.

Comment ajouter facilement des sous-titres vidéo

Voici des images réelles de moi en train de sous-titrer une vidéo de client il y a quelques mois :

Heureusement, l’époque de l’ajout manuel de sous-titres est derrière nous.

Entrez dans la technologie d’IA de synthèse vocale qui rend le sous-titrage de vos vidéos rapide, facile et indolore.

La mise à jour la plus récente de Premiere Pro a introduit cette fonction révolutionnaire. Ce nouvel outil (inclus dans votre abonnement) générera automatiquement des sous-titres pour vous et les synchronisera parfaitement avec votre vidéo. Tout ce que vous avez à faire est de vérifier les erreurs qu’il n’a peut-être pas détectées (bonjour, Strive Digital Marketing) et de personnaliser le design en fonction de votre image de marque. À partir de là, vous pouvez même exporter vos sous-titres sous forme de transcription.

Cela ne s’applique pas seulement aux vidéos de longue durée. Instagram et Tik Tok ont ​​ajouté des fonctionnalités similaires. Lorsque vous filmez une histoire ou un TikTok, cliquez simplement sur le bouton de légende, modifiez le texte pour les erreurs et publiez.

J’avais l’habitude de passer la majeure partie de 2 heures à sous-titrer une vidéo de 4 minutes. C’était une lourde charge. Maintenant ça peut être terminé en moins de 5 minutes.

Le contenu vidéo est toujours en hausse

Avec 64% des consommateurs achetant des produits après les avoir vus dans des vidéos sur les réseaux sociaux, la vidéo est devenue un élément important du marketing de contenu. Les vidéos suscitent l’engagement, génèrent de l’intérêt et valent vraiment le temps que vous investissez, à condition de bien faire les choses. Cela signifie ajouter des légendes.