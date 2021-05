Plus difficile d’attribuer la mortalité au vaccin qu’au COVID ? 10z viral

Stephanie Dubois, une mannequin britannique âgée de 39 ans, et Lisa Shaw, une présentatrice de radio de la BBC âgée de 44 ans, sont décédées à moins d’un jour d’intervalle en raison de graves épisodes thrombotiques après avoir reçu le vaccin Oxford-AstraZeneca COVID-19. Ni l’un ni l’autre n’avait de problèmes de santé sous-jacents.

Le cas de Dubois a maintenant été renvoyé à l’Agence européenne des médicaments (EMA), car elle vivait à Chypre, mais elle a laissé son propre récit de son déclin tragique sur sa page Facebook :

6 mai : « J’ai donc été vacciné aujourd’hui ! Je déteste les aiguilles, aujourd’hui n’a pas fait exception… Et maintenant je me sens horrible… pizza et lit pour moi.

14 mai: «Je me suis réveillé en me sentant bien, puis en moins d’une heure, j’ai eu des tremblements de tout le corps, toutes mes articulations étaient grippées, j’avais du mal à respirer et j’avais froid jusqu’aux os avec un mal de tête et des vertiges persistants… Maman et papa sont venus s’occuper moi et m’a emmené faire un test Covid, qui heureusement était négatif… mais cela n’explique toujours pas quel est le problème. Peut-être que j’ai une réaction prolongée à mon jab Covid la semaine dernière. »

Le même jour, elle a été admise à l’hôpital.

18 mai : « Fini d’être malade maintenant… Encore quelques tests aujourd’hui ! PS – je n’aime toujours pas les aiguilles – je me sens fatigué.

19 mai : Dubois tombe dans le coma.

La famille de Shaw a déclaré dans un communiqué: «Lisa a développé de graves maux de tête une semaine après avoir reçu son vaccin AstraZeneca et est tombée gravement malade quelques jours plus tard… Elle a été traitée par le [Royal Victoria Infirmary’s] équipe de soins intensifs pour des caillots sanguins et des saignements dans sa tête.

Selon l’organisme de surveillance médical britannique, la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), il y a eu 332 cas de coagulation sanguine entraînant 58 décès dus au vaccin AZ. Statistiquement, c’est très faible par rapport aux 23,9 millions de premières doses estimées du vaccin AstraZeneca et aux 9,0 millions de secondes doses administrées au Royaume-Uni à la même date.

La mort de Dubois met en évidence à quel point il est plus difficile d’attribuer des décès aux vaccins que de déclarer la mort par COVID. Deutsche Welle a même publié un article de vérification des faits sur d’autres cas intitulé “Aucun lien trouvé entre les vaccinations et les décès”.

Le radiodiffuseur et éditeur d’État allemand a cherché à démystifier les allégations formulées dans de nombreux autres pays, dont l’Italie, l’Autriche, la Corée du Sud, l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique et les États-Unis. les maladies existantes semblaient être une explication plausible de la mort. Chez certains individus, les soins palliatifs avaient déjà été initiés avant la vaccination.

Statens Legemiddelverk de l’Agence norvégienne des médicaments a déclaré : « Chaque jour, 45 personnes en moyenne meurent dans les maisons de retraite norvégiennes… par conséquent, des décès qui surviennent peu de temps après la vaccination sont attendus, mais cela n’implique pas de lien de causalité avec le vaccin. “

Les chiffres des décès attribués au COVID, quant à eux, ne sont pas examinés au même niveau. Les comorbidités sont minimisées en tant que facteurs causaux de décès lorsqu’elles se chevauchent avec COVID – que ce dernier soit vérifié ou même simplement suspecté.

Selon l’Office of National Statistics (ONS) au Royaume-Uni, « Sur les 50 335 décès survenus de mars à juin 2020 impliquant COVID-19 en Angleterre et au Pays de Galles, 45 859 (91,1%) avaient au moins une condition préexistante, tandis que 4 476 (8,9%) n’en avaient aucun. » L’âge moyen des décès dus au COVID au Royaume-Uni jusqu’en janvier 2021 était de 81 ans.

Il est difficile de déterminer si COVID était la cause dominante de décès sans une autopsie complète, mais le document du gouvernement britannique « Guide pour les médecins remplissant les certificats médicaux de cause de décès en Angleterre et au Pays de Galles – À UTILISER UNIQUEMENT PENDANT LA PÉRIODE D’URGENCE » explique ceci n’est pas requis pour les cas de COVID : « Covid-19 n’est pas une raison en soi pour référer un décès à un coroner en vertu de la Coroners and Justice Act 2009 … Les médecins sont tenus de certifier les causes de décès au meilleur de leur connaissance et de leur croyance . ”

Même une preuve médicale n’est pas nécessaire sous la direction : « Si avant le décès, le patient présentait des symptômes typiques d’une infection au COVID-19, mais que le résultat du test n’a pas été reçu, il serait satisfaisant de donner« COVID-19 » comme cause du décès … Dans les circonstances où il n’y a pas d’écouvillonnage, il est satisfaisant d’appliquer un jugement clinique.

Et l’acte de décès peut être signé par un médecin n’ayant pas soigné le patient : « En période d’urgence, tout médecin peut compléter le certificat médical de cause de décès (MCCD), lorsqu’il est peu pratique pour le médecin traitant de le faire. ”

Bien que les médecins soient censés enregistrer si l’une de ces conditions spéciales s’applique pour une éventuelle réévaluation future, le décès aura toujours été inclus dans le total officiel des décès dus au COVID.