Plus d’inclusion financière contribuera à réduire la volatilité de la consommation et des prix : Patra

« … cela a été largement atteint, mais compte tenu de l’expérience exceptionnelle de la pandémie, et pour l’avenir, l’inflation devrait avoir tendance à baisser au cours des deux prochaines années pour converger vers l’objectif », a-t-il déclaré.

Alors que l’inclusion financière augmente encore en Inde, l’incidence des perturbations de la consommation devrait s’atténuer, permettant à la politique monétaire de rester concentrée sur la réduction de la volatilité de l’inflation, a déclaré vendredi le vice-gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), Michael Patra.

Patra a observé qu’en Inde, la question de l’inclusion financière et son rôle dans l’élaboration de la fonction de réaction de la politique monétaire ont été reconnus dès le départ lors de la mise en place du cadre flexible de ciblage de l’inflation. En conséquence, la stabilité des prix s’est vue attribuer la primauté parmi les objectifs de la politique monétaire, la production étant un objectif secondaire vers lequel se tourner uniquement après que la stabilité des prix telle que définie numériquement en termes de 4 % avec une bande de tolérance de +/- 2 % autour de celle-ci ait été atteinte. .

Le vice-gouverneur, en charge du département de politique monétaire à la RBI et membre du comité de politique monétaire (MPC), a plaidé en faveur de cibler une jauge d’inflation qui inclut les prix des denrées alimentaires plutôt qu’une qui les exclut, comme l’inflation sous-jacente. L’inclusion financière semble être la plus faible dans les zones rurales tributaires de l’agriculture où la nourriture est la principale source de revenus, a déclaré Patra. Des prix alimentaires déterminés de manière flexible ont un rôle essentiel à jouer en influençant les salaires et les revenus réels des exclus et, partant, leur demande globale.

« Le changement de taux d’intérêt n’a pas tellement d’importance. Lorsque les prix des denrées alimentaires augmentent, les revenus supplémentaires gagnés par les personnes exclues financièrement ne sont pas épargnés, mais la consommation augmente, ce qui entraîne une augmentation de la demande globale », a déclaré Patra, ajoutant : « Plus le niveau d’inclusion financière est bas, plus le cas est fort. pour que la stabilité des prix soit définie en termes d’inflation globale plutôt que de toute mesure de l’inflation sous-jacente qui exclut la nourriture et le carburant. »

