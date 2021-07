Plus d’Indiens font confiance aux banques avec leurs données personnelles qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie : rapport

Selon les données de l’enquête, 68% des Indiens interrogés ont déclaré qu’ils faisaient confiance à leurs banques pour leurs données personnelles.

La confidentialité des données a été remise en question à plusieurs reprises et il a été constaté que de nombreuses personnes hésitaient à divulguer leurs informations personnelles. À cette époque, il a été constaté que davantage d’Indiens faisaient confiance à leurs banques lorsqu’ils transmettaient leurs données personnelles. La confiance des Indiens envers les banques disposant de leurs données personnelles est supérieure à celle des habitants de pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, a déclaré MoneyTransfers, en tenant compte des données fournies par YouGov. L’enquête a été menée dans tous les pays pour déterminer quels pays ont les services bancaires les plus et les moins fiables.

Selon les données de l’enquête, 68% des Indiens interrogés ont déclaré qu’ils faisaient confiance à leurs banques pour leurs données personnelles. Une réponse similaire (68 pour cent) a également été reçue de l’Allemagne, où les gens faisaient confiance aux banques. Les deux pays ont été placés au troisième rang par rapport à d’autres pays car « ils pensent que les banques et les prestataires de services financiers sont compétents et éthiques dans leur gestion des données personnelles ».

Le facteur de confiance s’est avéré plus élevé que dans des pays comme l’Australie et les États-Unis, le Royaume-Uni, où 57 %, 45 % et 59 % des personnes, respectivement, faisaient confiance à leur banque lorsqu’il s’agissait de fournir des données personnelles.

Il est à noter que la Pologne était le premier pays où 85% des personnes ont fait confiance aux banques et aux prestataires de services financiers avec leurs données personnelles. Viennent ensuite l’Indonésie, où 70 % des personnes interrogées étaient convaincues que les banques et les prestataires de services financiers pouvaient gérer avec diligence leurs données personnelles. Les autres pays interrogés comprenaient la Chine, la France, le Danemark, l’Italie, l’Espagne, la Suède, le Mexique, les Émirats arabes unis, Hong Kong et Singapour.

Lors de la réalisation de l’enquête, on a simplement demandé aux personnes s’ils faisaient confiance aux banques et aux prestataires de services financiers avec leurs données personnelles. Plus de 2 250 personnes de chaque pays ont répondu aux questions de l’enquête et interrogées sur leur confiance dans les services bancaires.

