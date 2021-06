Plus d’informateurs environnementaux dans les Asturies en raison du risque de rencontre avec des ours

25/06/2021 à 08:04 CEST

L’augmentation de la population d’ours dans les Asturies et la possibilité de rencontres fortuites avec des êtres humains ont conduit la Fondation pour l’ours des Asturies (FOA) à renforcer son travail de terrain pour surveiller l’espèce, ainsi que le travail d’information sur les meilleures pratiques pour une coexistence sûre dans l’os domaines. Pour cela, renforcera cet été le nombre de véhicules et d’informateurs environnementaux dans les parcs naturels de Somiedo, Las Ubiñas-La Mesa et Valles del Oso, et occasionnellement dans d’autres zones où il peut y avoir des signes de présence de plantigrades.

La FOA souligne que la coexistence entre les humains et les ours est devenue très actuelle à la suite de l’incident de mai dans la municipalité de Cangas del Narcea, où une femme a été grièvement blessée lorsqu’elle a rencontré un ours en marchant.

Le conseil d’administration de la FOA a approuvé les considérations que son comité scientifique a élaborées à la suite de cet incident, estimant qu’il indique « des lignes directrices utiles et des lignes de travail appropriées aux circonstances actuelles & rdquor ;.

Le comité scientifique de la FOA a préparé un rapport avec six points en relation avec l’incident enregistré à Cangas del Narcea.

En premier lieu, le comité scientifique, et par extension la FOA, espère et souhaite « le prompt rétablissement de la femme blessée & rdquor ;, qui est déjà déchargée et à domicile.

Deuxièmement, face à des incidents comme celui qui s’est produit à Cangas del Narcea, le comité scientifique appelle le « Prudence de toutes les institutions et entités ayant une responsabilité sociale lors de l’évaluation des faits & rdquor ;. Car « sans information adéquate sur ce qui s’est passé, une interprétation hâtive peut contribuer à générer malaise et confusion & rdquor ;, souligne-t-il.

Le comité souligne également que « l’utilisation profuse et inappropriée & rdquor ; des termes tels que « ours humanisé & rdquor ; », action agressive & rdquor ;, « ours habitué & rdquor ; », ours dangereux & rdquor; u “ours gênant & rdquor; construire et préjuger de ce qui s’est passé qui « n’aide pas à la connaissance des circonstances et à la compréhension par la société des causes de ces incidents & rdquor ;.

Celui de Cangas del Narcea était une « rencontre fortuite & rdquor ;, pas une attaque

« Même le terme ‘attaque’, qui a été présent dans pratiquement tous les titres et communiqués de presse, a une connotation offensive et ‘proactive’ qui n’est pas conforme au comportement ‘réactif’, que tout indique a entouré cette affaire & rdquor ; , ajoute .

Troisièmement, tout en reconnaissant que les informations officielles disponibles sont “limitées & rdquor; et de nombreux rapports d’expertise et rapports médicaux sont actuellement “réservés”, le comité affirme que celui de Cangas del Narcea c’était « une rencontre fortuite d’un ours avec la femme, dans une petite route locale et de quelques secondes, et qu’en vol, l’animal l’a frappé avec une de ses mains, le faisant tomber & rdquor ;.

En conséquence, la femme a subi de graves blessures au visage et, à la suite de la chute, une fracture de la hanche. Le lieu de l’accident est situé à environ 400 mètres de la commune de Sonande, habitée par une trentaine de personnes et d’où est originaire la femme blessée. Par conséquent, l’incident ne s’est pas produit « dans un noyau habité, et même pas dans son voisinage immédiat », souligne-t-il.

Quatrièmement, la FOA souligne que ces incidents sont « extrêmement rares et exceptionnels & rdquor;. En fait, celle de Cangas del Narcea serait la huitième survenue dans les monts Cantabriques avec la population d’ours au cours des trois dernières décennies et la première dans les Asturies.

Le cinquième point recueille que la FOA considère «nécessaire & rdquor; faire progresser les connaissances sur ces cas, les conditions et les caractéristiques des ours impliqués et le comportement de l’animal et des personnes impliquées.

Car “bien que le raisonnement selon lequel plus d’ours peut provoquer plus d’incidents comme celui qui s’est produit est simple, la réalité est plus complexe, comme en témoignent les enquêtes menées sur ce type d’accidents à travers le monde”, souligne-t-il.

“Même dans ce cas, comme dans tous ceux qui se sont produits au cours des dernières décennies dans les monts Cantabriques, on ne peut parler d’un événement à proximité d’un noyau habité lié à la proximité des ours avec les villes & rdquor ; , ajoute-t-il le comité scientifique de la FOA.

Incidents exceptionnels, mais à fort impact social

Enfin, le mémoire souligne que « l’exceptionnalité de ces incidents & rdquor; n’évite pas le grand « impact social & rdquor; qu’ils provoquent et qui « ne peuvent être ignorés par les responsables des politiques de conservation de l’espèce, notamment en ce qui concerne les campagnes d’information & rdquor ;.

“Nous voulons rappeler ici les recommandations que la FOA a faites en cas de rencontre rapprochée entre ours et humains et que nous encourageons à renforcer ces actions éducatives, contribuant ainsi à améliorer la coexistence et la tolérance sociale avec ces magnifiques animaux & rdquor ;, la lettre indique.

Entre les Recommandations de la FOA en cas de rencontre avec un ours il faut toujours être prudent, garder son calme à tout moment ; éviter si possible la rencontre ; ne confrontez en aucun cas l’animal; être remarqué si vous ne nous avez pas vus et êtes à une courte distance, mais sans bruit ni voix ; et recule en parlant doucement, sans gestes menaçants, sans courir, sans faire de bruit et sans le perdre de vue.

Dans le cas improbable d’une attaque, il est préférable de s’allonger sur le ventre ou en position fœtale, le visage et la tête protégés avec les mains, et de rester immobile. Et en cas de rencontre sur la route en conduisant, ne le poursuivez jamais, arrêtez-vous ou ralentissez jusqu’à ce que vous quittiez la route, et allumez vos feux de détresse.

La Fundación Oso de Asturias est une entité culturelle privée à but non lucratif dont le but est de promouvoir et de développer des activités visant à la conservation de l’ours brun de Cantabrie et de son habitat. Il a été créé en 1992 par diverses entités asturiennes sensibilisées au danger imminent d’extinction qui menace l’ours brun en Espagne, afin d’intervenir activement dans la protection de cette espèce si représentative de la faune sauvage des Monts Cantabriques.

