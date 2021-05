Plus d’informations Drops montrant que Biden a rencontré les associés commerciaux étrangers de Son – RedState ⋆ .

Joe Biden a répété à plusieurs reprises qu’il n’avait pas discuté des affaires de son fils avec lui.

Mais pour quelqu’un qui «ne parle pas des affaires de son fils», il semble beaucoup trébucher avec les associés de son fils.

Maintenant, il y a plus d’informations qui montrent à quel point ses affirmations sont fausses.

Selon le New York Post, le vice-président Joe Biden s’est réuni lors d’un dîner avec des associés ukrainiens, russes et kazakhs de son fils dans un restaurant de Georgetown le 16 avril 2015, révèlent des courriels sur l’ordinateur portable de Hunter Biden.

Un e-mail de Vadym Pozharskyi, un dirigeant ukrainien de Burisma, a remercié Hunter de l’avoir présenté à son père.

«Cher chasseur, merci de m’avoir invité à DC et de m’avoir donné l’opportunité de rencontrer votre père et d’avoir passé [sic] quelque temps ensemble », a écrit Pozharskyi le 17 avril 2015. «C’est de l’immobilier [sic] un honneur et un plaisir.

Hunter Biden était alors membre du conseil d’administration de Burisma.

Outre Pojarski, les personnes invitées au dîner comprenaient le milliardaire russe Yelena Baturina, l’épouse de l’ancien maire de Moscou Iouri Loujkov. Baturina était la personne qui aurait viré 3,5 millions de dollars le 14 février 2014 à Rosemont Seneca Thornton LLC, la société cofondée par Hunter et Devon Archer. Cette transaction a été révélée pour la première fois par une enquête républicaine du Sénat et elle a été signalée pour activité suspecte. Il y avait également trois responsables kazakhs, dont Marc Holtzman, le président de la plus grande banque de l’État, la Kazkommertsbank. Un ambassadeur mexicain et des membres du Programme alimentaire mondial étaient également inclus. Hunter Biden était également membre du conseil d’administration du Programme alimentaire mondial à l’époque.

L’un des courriels de Hunter sur le dîner disait que la raison du dîner était «apparemment pour discuter de la sécurité alimentaire», mais que «papa sera là». Devon Archer a envoyé un e-mail à Hunter.

Il a terminé l’e-mail: “Évidemment, gardez une place pour votre gars (et la mienne s’il est en ville.)” Hunter a répondu: «Je pense que votre gars est là-bas, c’est plus de problèmes que ça en vaut la peine, à moins que vous n’ayez une autre idée.

Devon Archer avait été conseiller principal de John Kerry. Il n’est pas clair si celui qui est référencé comme “votre homme”.

Il n’est pas clair que toutes les personnes invitées aient participé. Baturina s’est retiré, selon un autre e-mail.

Rick Leach, le fondateur du WFP USA, et Holtzman ont envoyé des courriels indiquant qu’ils étaient présents et remerciant Hunter pour la soirée. Holtzman a également déclaré qu’il avait hâte de vous voir bientôt et de nombreuses opportunités de travailler en étroite collaboration.

Maintenant, l’une des choses fascinantes à propos de ce dîner est qu’en octobre de l’année dernière, le NY Post a publié une grande histoire à propos du courrier électronique de Pozharskyi, reconnaissant avoir rencontré Joe Biden. Maintenant, nous savons qu’il s’agissait de ce dîner et c’est davantage l’histoire de la réunion. Mais à l’époque d’octobre, les gens de Biden ont initialement nié que cela se soit produit parce que la réunion ne figurait pas dans le «calendrier officiel» de Biden. Ensuite, ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas exclure que cela se soit produit de manière informelle. En d’autres termes, cela s’est produit et ils savaient qu’il pouvait y avoir des informations qui pourraient baisser et montrer que cela s’était produit, alors ils ont dû couvrir leurs paris.

J’ai également rapporté précédemment comment Joe Biden avait été vu sur une photo avec des associés kazakhs de Hunter Biden.

Donc, fondamentalement, non seulement Joe Biden est un grand menteur quand il s’agit de ne jamais parler des affaires de Hunter, mais nous devons nous demander: pourquoi ment-il à moins qu’il n’y ait beaucoup à couvrir ici?