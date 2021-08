Plus d’optimisme en route ?

Le marché va-t-il continuer à grimper ?

Aujourd’hui, vous obtiendrez les dernières réflexions de nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen.

Dans leur mise à jour de Strategic Trader la semaine dernière, John et Wade ont abordé la prochaine étape du marché. Ils ont analysé un récent « piège à ours », une source précieuse de données de marché appelée « rapport sur l’engagement des commerçants » et ce qu’il nous dit en ce moment, et enfin, comment l’ampleur se dessine dans le S&P 500.

Ensemble, ces indicateurs offrent des conseils sur ce qui se profile pour les actions.

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Strategic Trader est le premier service de trading d’InvestorPlace. Il combine des options, une analyse technique et fondamentale perspicace et l’historique du marché pour négocier les marchés, qu’ils soient haussiers, baissiers ou latéraux.

Alors, qu’est-ce que la dernière analyse de John et Wade indique sur la santé du marché haussier d’aujourd’hui ?

Découvrons-le. Je vais les laisser prendre à partir d’ici.

Bon week-end,

Jeff Remsbourg

Les techniques améliorent les perspectives du rallye

Par John Jagerson et Wade Hansen

Certains dans la presse financière qualifient la volatilité de la semaine dernière de «piège à ours». Nous pensons que c’est un peu hyperbolique, mais nous sommes d’accord avec le sentiment de cette expression.

Un piège à ours se produit lorsqu’une action (ou un indice) est en hausse, puis commence à se corriger là où la prise de profit d’une vente à découvert s’accélère. Le piège est déclenché une fois que l’élan d’achat s’accélère et que les vendeurs à découvert doivent à nouveau couvrir.

Caractériser le retracement de la semaine dernière comme un piège à ours est une exagération si nous nous concentrons uniquement sur le mouvement des prix. Un meilleur exemple de piège à ours serait septembre 2020. Cependant, le rythme auquel les ventes à découvert ont bondi la semaine dernière est préoccupant.

Bloomberg rapporte que les ventes à découvert par les hedge funds ont dépassé les achats d’un ratio de 10:1. Bien sûr, le but avoué d’un hedge fund est de « couvrir » le marché, donc ce ratio n’est pas sans précédent, mais il est supérieur à la normale.

Figure 1 – Piège à ours S&P 500

Quelque chose qui pourrait nous aider à réfléchir aux risques pour le marché est le rapport sur l’engagement des commerçants (COT) publié par la CFTC chaque semaine. Bien que les données soient décalées de quelques jours, elles nous aident à voir comment les traders se positionnent sur le marché à terme. Si les preneurs de risques (spéculateurs) sont aussi haussiers sur les principaux indices boursiers qu’ils l’ont été dans le passé, alors le rallye devrait bien se passer, quelles que soient les ventes à découvert des hedge funds.

Nous mesurons l’élan des spéculateurs dans le rapport COT en examinant s’ils sont toujours nets longs et, dans l’affirmative, quelle est l’importance de cette position cumulée. Dans le graphique suivant, la ligne bleue représente les petits spéculateurs (particuliers et petites entreprises) et la ligne verte représente les grands spéculateurs (hedge funds et traders institutionnels). Dans les deux cas, le niveau sur l’axe des y montre que les preneurs de risques sont nets. -longue. Par rapport aux deux dernières années, les deux catégories de traders ont également des positions longues supérieures à la moyenne.

Figure 2 – L’élan du spéculateur dans le COT

Malgré les principales inconnues du marché, notamment les taux d’infection futurs au COVID-19, la baisse des achats d’obligations de la Fed et la faible ampleur du marché, le rapport COT implique que la tendance est relativement forte, ce qui nous donne plus d’opportunités de vendre des revenus avec les deux options de vente. sous forme d’appels couverts sur les positions longues du portefeuille.

Une autre mesure clé de la force du marché dont nous discutons depuis quelques semaines a également continué de s’améliorer, ce qui devrait soutenir encore plus la reprise. Il s’agit de l’indice S&P 500 Equal Weight. L’idée derrière l’indice est de peser chacune des composantes du S&P 500 de manière égale plutôt que de favoriser de manière disproportionnée les plus grandes actions comme AAPL et MSFT. Si l’indice à pondération égale atteint de nouveaux sommets avec le S&P 500 lui-même, cela agit comme une confirmation du rallye.

La meilleure façon de tracer l’indice de pondération égale dans votre propre liste de surveillance consiste à utiliser le FNB à pondération égale (RSP) Invesco S&P qui est inclus ci-dessous. Comme vous pouvez le voir, l’indice a atteint de nouveaux sommets fin juillet et a maintenant retesté ce point de rupture avec un rebond le 19 août, ce qui établit un support.

Figure 3 – FNB à pondération égale (RSP) S&P

De notre point de vue, la confirmation que nous aimerions encore voir est une cassure des petites capitalisations et des actions de transport. Dans le cas des actions à petite capitalisation, vous pouvez voir ci-dessous un graphique du Russell 2000 qui a canalisé entre 2 120 $ et 2 320 $ depuis février. La dynamique des actions de transport est encore plus faible.

À notre avis, le manque d’élan dans ces deux catégories est en grande partie dû à l’incertitude entourant la pandémie. Les déplacements seront-ils à nouveau réduits ? Les parents vont-ils pouvoir rester au travail ou devront-ils faire face à des licenciements scolaires cette année ? Des services comme les restaurants vont-ils à nouveau être fermés ? Les commerçants évaluent probablement une remise dans les principaux indices sur ces questions.

Figure 4 – Russell 2000

Les éléments positifs sur le marché des taux de croissance élevés des bénéfices, des nouvelles embauches et de la dynamique des principaux indices devraient empêcher tout retracement majeur ce trimestre. Les aspects négatifs de l’étendue étroite et de l’incertitude concernant la pandémie ne sont pas encore assez graves pour déclencher un renversement majeur, mais nous nous attendons à ce que la volatilité reste élevée. Le flux et reflux régulier que nous avons vu cette année (y compris le « Bear Trap » de la semaine dernière) se poursuivra probablement.

La ligne de fond

Maintenant que les résultats du deuxième trimestre sont derrière nous (pour la plupart), les prochains rapports économiques prendront une plus grande importance. Les ventes de logements neufs ont augmenté mardi après avoir chuté pendant quelques mois. D’après les informations de certains grands constructeurs, cette tendance devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. Le PIB préliminaire sera publié pour le trimestre jeudi. Nous ne nous attendons pas à des surprises, mais les données d’inflation incluses dans le PIB pourraient être un moteur de marché.

Enfin, le Jackson Hole Financial Symposium a lieu ce week-end. Au cours des 13 dernières années, c’est devenu un endroit traditionnel pour la présidence de la Fed pour faire de grandes annonces monétaires. Jerome Powell prendra la parole vendredi et ses commentaires sont la menace à court terme la plus probable pour le marché si les traders détectent des indices (réels ou imaginaires) selon lesquels la Fed retirera son programme d’assouplissement actuel.

Pour l’instant, nous recommandons de maintenir un biais haussier en mettant l’accent sur la maximisation des revenus.

Sincèrement,

John Jagerson et Wade Hansen

Rédacteurs, Trader Stratégique