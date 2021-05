Plus d’OVM arrivent à bord de l’INS Shardul du Southern Naval Command

Le Southern Naval Command a déployé l’INS Shardul dans le but d’étendre son soutien dans la lutte contre le COVID-19 dans le pays.

Jeudi, l’INS Shardul du Southern Naval Command est entré à Kochi pour débarquer quatre conteneurs de l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Ces conteneurs ISO transportaient 80 tonnes d’oxygène médical liquide (LMO).

Le navire après être entré à Kochi a accosté à ICTT, Vallarpadam sous Cochin Port Trust, et les conteneurs d’oxygène qui ont été débarqués au port ont été remis au gouvernement de l’État.

La mission faisait partie de l’opération Samudra Setu II qui a été lancée par la marine indienne pour l’expédition des conteneurs cryogéniques remplis d’oxygène médical et d’autres équipements médicaux de divers pays de la région de l’océan Indien ainsi que du golfe Persique, pays qui étaient envoyer pour aider l’Inde à lutter contre la flambée des cas de COVID.

Qu’est-ce que l’Op Samudra Setu?

Il a été lancé par la marine indienne, qui a déployé des navires de guerre de première ligne, notamment des destroyers, des frégates, des pétroliers et des navires amphibies. Cette opération fait partie des multiples lignes d’efforts qui sont menées par le gouvernement et la marine indienne pour compléter les besoins en oxygène à travers le pays.

Déploiement de l’INS Shardul pour l’Op Samudra Setu-II

Le Southern Naval Command a déployé l’INS Shardul dans le but d’étendre son soutien dans la lutte contre le COVID-19 dans le pays.

Les missions de l’INS Shardul

Il a embarqué 270 tonnes métriques (MT) d’OVM du Koweït et des Émirats arabes unis et 11 conteneurs ISO, 1 200 bouteilles d’oxygène ainsi que deux semi-remorques.

Selon la marine indienne, l’INS Shardul a atteint le port de New Mangalore le 25 mai 2021 et a déchargé 190 tonnes de LMO qui comprenaient deux semi-remorques et 1200 bouteilles d’oxygène et sept conteneurs ISO.

En savoir plus sur INS Shardul

C’est un navire amphibie capable de transporter des troupes, des chars blindés, des véhicules et des armements pour les opérations amphibies.

Il dispose d’une plate-forme polyvalente et a la capacité d’entreprendre des opérations d’assistance humanitaire et de secours en cas de catastrophe (HADR).

Il a participé activement à plusieurs opérations de secours humanitaire menées par la marine indienne et est rattaché au premier escadron d’entraînement de la marine indienne basé à Kochi.

Il a transporté un lot de 600 tonnes de riz à Antsiranana, Madagascar à titre d’aide humanitaire l’année dernière en mars et a joué un rôle dans le rapatriement des citoyens indiens d’Iran en juin 2020, dans le cadre de l’opération Samudra Setu I.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.