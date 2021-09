Plus d’un an après Jada Affair News, Will Smith admet qu’ils avaient accepté de ne pas être monogames

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Les acteurs hollywoodiens Will Smith et Jada Pinkett Smith sont mariés depuis près de 25 ans, mais comme pour toute relation, il y a eu des bosses tout au long de leur voyage ensemble. En juin 2020, il a été révélé que Pinkett Smith avait eu une liaison avec le chanteur August Alsina en 2016, Alsina affirmant que cela s’était produit avec la permission de Will Smith. Plus d’un an plus tard, Smith a expliqué comment, à cette étape de leur mariage, lui et Pinkett Smith avaient convenu de ne pas être monogames.