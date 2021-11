Plus d’un demi-million d’enfants en Espagne n’ont pas les moyens de s’offrir des lunettes

11/11/2021 à 13:12 CET

Nieves Salinas

Plus de 760 000 enfants Les Espagnols ne peuvent pas accéder aux lunettes ou aux lentilles de contact même s’ils en ont besoin parce qu’ils n’en ont pas les moyens. La pauvreté après la pandémie affecte de multiples domaines de la vie. Parmi les 20,7% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, 27,4% en moyenne dans le cas des mineurs, ce qui place l’Espagne avec l’un des taux les plus élevés le plus élevé d’Europe.

8,59 % des mineurs en Espagne, un total de 761 157 garçons et filles, souffre de situations de pauvreté visuelle, selon le rapport « Rayon X de la pauvreté visuelle des enfants en Espagne & rdquor;, une analyse qui estime combien de mineurs ne peuvent pas profiter d’une bonne vision en raison des problèmes économiques de leurs familles. L’association de Barcelone Vision et vie -fondée, de manière altruiste, en 1995, par un groupe de professionnels, opticiens, ingénieurs et ophtalmologistes- présente aujourd’hui un travail de longue haleine qui met sur la table la carte des carences en termes de vision de la mineurs espagnols.

Quelques données qui, comme l’explique son président, Salvador Alsina, visent à sensibiliser les administrations et, aussi, la société à une réalité difficile à croire : qu’en Espagne en 2021 et, surtout dans les zones les plus urbaines, il y a des familles qu’ils ne peuvent pas acheter de lentilles de contact ou de lunettes pour leurs enfants. « Il y a beaucoup d’impact sur la santé dentaire, mais pas sur la santé visuelle, malgré le fait qu’un cas d’échec scolaire sur trois soit lié », a déclaré Alsina.

Le visage de la pauvreté visuelle

C’est ce que l’entité appelle « Pauvreté visuelle & rdquor ; : lorsqu’un mineur – 18 ans, a besoin – a besoin de lunettes, de lentilles de contact ou de thérapie visuelle pour pouvoir bien voir, mais les revenus de sa famille l’empêchent de les acheter. Le rapport qu’ils ont préparé indique qu’il s’agit d’un problème qui a un impact important sur la vie et le développement des enfants affectés et a un rapport direct avec leurs possibilités lorsqu’ils étudient, développent ou rapport avec les autres.

La pauvreté est moins ressentie dans le cas du Pays Basque (5,02%), de Navarre (5,38%), d’Aragon (5,69%) ou de Madrid (6,76%).

Et, en plus, il attire l’attention sur un fait, le problème a une forte composante géographique : Ceuta il est l’une des régions avec les taux les plus élevés de pauvreté visuelle (19,84 %), suivie par l’Estrémadure (11,52 %), les Asturies (10,73 %), l’Andalousie (10,56 %) ou Melilla (10,11 %). La pauvreté est moins subie, comme c’est le cas au Pays Basque (5,02 %), Navarre (5,38 %), Aragon (5,69 %), Madrid (6,76 %) ou Castilla y León (6,97 %).

Pauvreté visuelle des communautés. Source : Vision et vie. | Association Vision et Vie

« Le seul taux de pauvreté visuelle possible serait de 0 », Alsina a souligné qu’en outre, il a expliqué que l’étude est née après avoir pris connaissance du résumé des bases de la mise en œuvre de la Garantie européenne pour l’enfance en Espagne, une commission de la Commission européenne. Le document, qui indique les actions à entreprendre avant 2027, n’alloue pas de poste spécifique à le problème de mauvaise santé visuelle en Espagne, explique le président de l’association.

Pour sa part, Elisenda Ibañez, opticien-optométriste et coordinateur de l’entité, a souligné qu’il était temps de faire un pas en avant, aidé par des fonds nationaux et européens. A titre d’exemple, ils ont cité le cas de l’Italie – avec un budget de 15 millions pour les années 2021, 2022 et 2023 – qui sera distribué sous forme d’aide de 50 euros ou d’un accord avec le Conseil municipal de Valence dans le même sens, avec une aide de plus de cent euros pour les lunettes dans les familles à faibles revenus.

Plus de pauvreté à cause de la pandémie

Par ailleurs, lors de la présentation du rapport, les intervenants ont attiré l’attention sur un fait : depuis le début de la pandémie, des cas de pauvreté visuelle ont été enregistrés parmi les 20,7% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté (27,4% sur moyenne pour les mineurs, étant l’une des plus élevées d’Europe).

En Espagne, dit Alsina, il y a 5 200 ophtalmologistes et près de 19 000 opticiens-optométristes, mais l’accès aux examens par des spécialistes est inégal selon les collectivités. En outre, a-t-il souligné, dans les cas où les enfants vivent dans des familles plus pauvres, il est parfois plus facile de résoudre la situation – par le biais des services sociaux – alors qu’il existe un sac de mineurs de familles qui ne sont pas dans une situation aussi extrême mais qui, néanmoins, n’ont pas les moyens d’acheter des lentilles de contact ou des lunettes.