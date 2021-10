Plus d’un milliard de nouveaux capitaux ont afflué dans les contrats à terme Bitcoin CME ce mois-ci

Le prix du Bitcoin est prêt à bondir à son plus haut niveau historique de près de 65 000 $ après avoir vu un léger cas de volatilité au cours des dernières 24 heures.

Tard dimanche, le prix du Bitcoin a chuté d’un peu moins de 59 000 $ pour remonter au-dessus de 62 700 $ lundi. Avoisinant actuellement 61 000 $, la principale crypto-monnaie attend l’approbation d’un fonds négocié en bourse (ETF) américain.

Ethereum et une grande partie du marché des crypto-monnaies se sont comportés de la même manière, avec une capitalisation boursière totale de 2,550 milliards de dollars, contre un sommet de 2,62 milliards de dollars plus tôt dans la journée, selon CoinGecko.

Alors que les baleines continuent d’accumuler du BTC avec Bitcoin « Supply Per Whale » pratiquement jamais en baisse depuis 2017, le commerce de détail est également tout aussi intéressé par le BTC avec Ethereum, Cardano et Solana. ETH -2,92% Ethereum / USD ETHUSD 3 734,75 $

-109,05 $ à 2,92 % Volume 17,24 b Variation – 109,05 $ Ouvert 3 734,75 $ En circulation 117,98 m Capitalisation boursière 440,61 b 7 min Plus de 2 milliards de dollars d’argent frais ont afflué dans CME Bitcoin Futures ce mois-ci et Ether Près de 4 000 $ alors que NYSE certifie « l’approbation pour l’inscription » 2 d Bitcoin dépasse 61 000 $ alors que l’Euphorie et la « Greed » ramènent l’argent en ADA -1,86% Cardano / USD ADAUSD 2,12 $

– 0,04 $-1,86 % Volume 2,36 b Changement – 0,04 $ Ouvert 2,12 $ Circulation 32,9 b Capitalisation boursière 69,88 b 7 min Plus de 2 milliards de dollars d’argent frais ont afflué dans les contrats à terme CME Bitcoin ce mois-ci 4 j Polkadot fixe la date de lancement des enchères Parachain initiales, le DOT monte en flèche 17 % d’avance sur le marché de la crypto 5 jours Les institutions sont de retour à verser de l’argent dans Bitcoin alors qu’une «tempête parfaite» se prépare pour le roi SOL -4,85% Solana / USD SOLUSD 156,75 $

-7,60-4,85% Volume 1,89 b Variation -7,60 $ Ouvert 156,75 $ Circulation 300,43 m Capitalisation boursière 47,09 b 7 min Plus de 2 milliards de dollars d’argent frais ont afflué dans CME Bitcoin Futures ce mois-ci La plate-forme de contrat intelligent décentralisé 3 j, Cypherium, rejoint le BSN chinois pour stimuler Développement de la blockchain 4 jours Nouveau portefeuille de navigateurs multi-chaînes non dépositaires pour rivaliser avec MetaMask en se concentrant sur DeFi et NFT

Selon un rapport de Bloomberg, l’échange cryptographique indien CoinSwitch Kuber, lancé il y a tout juste un an et demi, compte 11 millions d’utilisateurs dont l’âge moyen est de 25 ans. Fait intéressant, la majorité (55%) de cette base d’utilisateurs provient de l’extérieur des grandes métropoles. comme New Delhi ou Mumbai et d’une génération sans expérience avec les actions et les obligations.

La tendance de l’accumulation verticale à partir de 2020 ressemble beaucoup à un autre graphique… Le bilan de la Fed américaine pic.twitter.com/aajRf192CQ – Charles Edwards (@caprioleio) 18 octobre 2021

Tous les regards sont actuellement tournés vers le premier ETF à terme à faire ses débuts, qui devrait avoir lieu mardi. Cela pourrait facilement nous voir atteindre un nouveau record historique.

Alors que certains pensent que cela pourrait entraîner des prises de bénéfices lorsque les traders vendent les nouvelles, d’autres sont assez clairs que ce ne sera pas le cas.

Le trader de crypto Light, qui a court-circuité le lancement de CME en décembre 2017, puis a court-circuité la cotation de Coinbase en avril 2021 qui marquait le sommet pour Bitcoin, a déclaré : l’événement d’actualité.

L’argent chaud et les dinosaures à long terme à mi-IQ ont considérablement réduit les risques d’entrer dans l’ATH sur le lancement de Bitcoin et de l’ETF. Les spéculateurs du BDE ont trempé cet inventaire et ne vendront pas de sitôt. R/r pour n’importe quel joueur de taille favorise ne pas jouer à des jeux ici. – lumière (@lightcrypto) 18 octobre 2021

Mais peu importe les hausses ou les baisses, la volatilité est attendue cette semaine, ce que nous avons déjà vu la semaine dernière.

« Dans l’ensemble, la volatilité sur Bitcoin va être élevée quelle que soit la façon dont la décision se déroule », a déclaré Pankaj Balani, directeur général de l’échange de dérivés cryptographiques Delta Exchange, dans une note.

Jusqu’à présent ce mois-ci, Bitcoin a augmenté de plus de 43% en valeur. Les configurations techniques de la crypto-monnaie, cependant, sont une préoccupation pour Risk Bensignor, le président de Bensignor Investment Strategies et ancien stratège chez Morgan Stanley, à qui l’action des prix pourrait « me faire réfléchir à deux fois avant d’acheter du Bitcoin maintenant, d’autant plus que c’est contre des sommets de tous les temps », a-t-il déclaré lundi dans une note.

Bensignor a en outre déclaré que l’intérêt ouvert (OI) a considérablement augmenté au cours de ce rallye, ce qui signifie qu' »il y a beaucoup de nouveaux shorts sur ce mouvement haussier qui sont mal sous l’eau – qui devront peut-être encore être complètement éliminés avant que l’achat ne se tarisse. «

Similitudes frappantes entre l’adoption de Crypto et la croissance des utilisateurs d’Internet au début des années 1990 – Morgan Stanley pic.twitter.com/K70jumHCrH – Alex Krüger (@krugermacro) 18 octobre 2021

Comme nous l’avons signalé, l’OI a considérablement augmenté depuis le plus bas du 29 septembre à 13,11 milliards de dollars. Lundi, il a atteint 23,11 milliards de dollars, selon Bybt.

Binance est en tête de cette course avec OI à un nouveau sommet de 5,5 milliards de dollars, suivi de CME et FTX à la deuxième place avec de nouveaux sommets à 3,97 milliards de dollars en OI notionnel. Au début de ce mois, l’OI de CME se situait à 1,7 milliard de dollars et juste deux jours avant cela à 1,4 milliard de dollars, alors qu’aujourd’hui, il est prêt à dépasser les 4 milliards de dollars.

Avec l’ETF Bitcoin Futures impliquant les contrats de CME, les traders de la bourse réglementée effectuent de nombreux achats alors que la part de marché des contrats à terme CME Bitcoin est passée à près de 20 %, contre seulement 13 % il y a une semaine.

Bitcoin BTC

60 779,86 $

-0,84%

-0,01%

+7.85%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.