Plus d’un milliard de questions pratiquées sur Toppr

La plate-forme Edtech Toppr a déclaré que plus d’un milliard de questions avaient été posées par les étudiants sur la plate-forme depuis 2013, date de sa création.

Zishaan Hayath, fondateur et PDG de Toppr, a déclaré : « La pratique adaptative est l’un des éléments fondamentaux de notre pile technologique. Plus d’un milliard de questions pratiquées signifie que nous avons autant de points de données pour alimenter notre moteur d’apprentissage automatique. Une telle étape renforce notre conviction que les étudiants trouvent une immense valeur en pratiquant et en obtenant de meilleurs résultats dans leur parcours d’apprentissage.

Toppr a développé un produit d’apprentissage adaptatif, dans lequel les étudiants commencent par des questions faciles, et le niveau de difficulté augmente progressivement en fonction de réponses précises et rapides de leur part. Toppr a déclaré que cela signifie que le niveau de compétence des étudiants augmente à mesure qu’ils pratiquent plus de questions.

Les élèves des classes 11 et 12 représentaient 40 % du volume de questions pratiquées au cours des huit dernières années, et la majorité des questions étaient liées à la biologie, la physique, la chimie et les mathématiques. Toppr a déclaré que ces sujets représentaient ensemble 74% des questions pratiquées. « L’accent mis sur ces sujets est une manifestation de la domination de Toppr dans l’espace des concours tels que l’examen d’entrée conjoint (JEE) et le test d’admission national d’éligibilité (NEET) », a déclaré Hayath.

En plus de ces matières, il y avait aussi une activité importante en grammaire anglaise. Le sujet de langue anglaise a vu environ 8% des questions pratiquées.

Bien que nous puissions croire que la plupart des étudiants pratiquent généralement les questions juste avant les examens, cela ne se reflète pas dans les données. Les mois d’avril et de mai, qui ont vu se dérouler les examens du conseil d’administration et les concours, ont vu l’engagement des étudiants plus élevé que la normale. Cependant, la plate-forme a également enregistré un engagement étudiant comparable au cours des mois restants de l’année.

Les données par niveau révèlent également des statistiques intéressantes sur les matières cibles parmi les élèves. Les questions des sciences et de l’anglais étaient les plus pratiquées dans les classes 5 et 12. « Ce n’est qu’en classe 9 que nous avons vu que les sujets mathématiques sont les questions les plus couramment pratiquées », a déclaré Hayath.

Alors que 7,7 millions d’étudiants ont utilisé le produit d’entraînement tard dans la nuit, entre 2h et 4h du matin, les étudiants étaient les plus actifs sur la plateforme entre 19h et 21h.

« Cette étape d’un milliard est une validation de la confiance que plus de 24 millions d’étudiants ont accordée à Toppr au cours des neuf dernières années pour développer un avantage concurrentiel dans leur préparation », a ajouté Hayath.

