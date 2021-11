Plus d’un millier d’hommes d’affaires à Madrid demandent au gouvernement de la rapidité dans les travaux du corridor méditerranéen

11/10/2021

Le à 14:17 CET

Sara ledo

Plus d’un millier hommes d’affaires se sont réunis ce mercredi à Madrid pour demander hâte à l’Exécutif dans l’exécution des travaux du Corridor Méditerranéen. L’objectif est que le grande vitesse relier Algésiras à la frontière française, unissant des villes comme Barcelone, Valence, Alicante et Murcie, en 2025 ; bien que les retards dans les travaux suppriment cette possibilité. « Le corridor méditerranéen serait l’un des meilleurs investissements qui pourraient être réalisés avec des fonds européens », a déclaré Juan Roig, président de Mercadona et membre de l’Association valencienne des entrepreneurs (AVE), principal promoteur de cette initiative, avant l’acte commencera, à Ifema.

Roig a prévenu que si l’objectif est d’avoir « une Espagne solidaire dans laquelle tout le monde a les mêmes possibilités d’avoir une économie saine », il est bon d’avoir « une Espagne radiale, mais le Espagne circulaire C’est très important, et au sein de cette radio Espagne, le Corridor est très important. « » Nous avons sept présidents de gouvernement de différents partis et le Corridor n’a pas été fait. Nous pensons que c’est très bien que Madrid soit connecté à 22 villes, mais il y en a beaucoup d’autres, comme Alicante, Murcie, Valence (…) avec lesquelles nous ne communiquons pas. Et c’est discriminatoire pour 50% de la population qui vit en Espagne », a prévenu le président de Mercadona.

L’événement a été dirigé par le président de l’Association valencienne des entrepreneurs (AVE), Vicente Boluda, et a eu la participation du ministre des Transports, Rachel Sanchez. Boluda a été beaucoup plus explicite que Roig, prévenant même que la date cible de 2025 ne sera pas respectée. « L’horizon 2025 avec lequel nous avons toujours travaillé ne se réalisera pas, a déclaré Boluda, entouré d’une vingtaine d’hommes d’affaires.

| Rafa Arjones

Plus d’un millier d’hommes d’affaires ont participé à l’événement, dont le président de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; le président de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri; le PDG de Vectalia, Image de balise Antonio Arias; le président de BP Espagne, Carlos Barrasa; le président de la Chambre d’Espagne, José Luis Bonet, le président du groupe Consentino, Francisco Martínez-Cosentino, et le président de Prensa Ibérica, Javier Moll.

« Aujourd’hui est un jour très important pour le mouvement ‘Quiero Corredor’, après cinq ans d’existence, nous n’avons plus rien à fêter, ce que nous voulons, c’est le Corridor. Avec la loi d’aujourd’hui, nous voulons dire que sans l’infrastructure finie, nous sommes rater de nombreuses opportunités pour toute l’Espagne », a déclaré Boluda.

L’initiative ‘We Want Corridor’ est née en 2016 avant la marre des entrepreneurs, fondamentalement les Valenciens, à « se donner longuement et évasif en permanence ». Les largeur internationale sur les chemins de fer c’est l’écartement le plus répandu, cependant, la présence en Espagne d’écartement ibérique dans la plupart du réseau ferroviaire rend difficile la connexion avec l’Europe. Le lobi appelle donc à la construction d’une double plate-forme ferroviaire (pour séparer les trains d’infrastructure des trains de voyageurs) et à écartement international (permettant la connexion avec la France).

Les arc méditerranéen elle concentre, selon Boluda, 50% de la population espagnole, 51% des exportations ou 50% du tourisme. « Ce n’est pas une question de caprice il ne concerne pas non plus une seule zone de l’Espagne, mais présente plutôt des avantages économiques, environnementaux et de cohésion pour le territoire », a-t-il ajouté.

Pour sa part, Antonio Garamendi, a ajouté que « toutes les infrastructures sont essentielles pour un pays. Le développement des infrastructures doit être présent dans les objectifs de l’Espagne, surtout maintenant avec l’arrivée des fonds européens ». Le président de la CEOE a revendiqué la nécessité d’avancer dans la construction du Corridor méditerranéen pour booster la compétitivité du pays », mais a également revendiqué la couloir atlantique, l’amélioration de la liaison ferroviaire d’Estrémadure ou l’extension de l’aéroport de Barcelone-El Prat. « Toutes les infrastructures sont importantes. Et il faut être exigeant » avec le Gouvernement pour les développer.