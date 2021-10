Plus d’un million de MPME ont déboursé 1 milliard de dollars de prêts en six ans : Lendingkart

Lendingkart avait lancé en novembre dernier sa plate-forme SaaS de co-prêt Lendingkart 2gthr pour permettre aux banques et aux NBFC de s’intégrer de manière transparente dans les deux semaines et de décaisser des prêts non garantis aux MPME.

Crédit et financement pour les MPME : Le prêteur en ligne des MPME, Lendingkart, a déclaré jeudi qu’il avait atteint la barre des décaissements de prêts de 1 milliard de dollars depuis qu’il a reçu sa licence de société financière non bancaire (NBFC) en 2015. Les prêts ont été versés à 1,3 lakh MPME jusqu’à présent. Lendingkart, qui est en concurrence avec Indifi, Aye Finance, Flexiloans, Capital Float, NeoGrowth Credit, U GRO Capital, Kinara Capital, etc., dans le domaine des prêts aux MPME, propose des prêts de fonds de roulement à court terme sans garantie avec peu ou pas d’historique de crédit disponibles des emprunteurs. La taille du prêt varie de Rs 50 000 à Rs 2 crores avec une période de remboursement de un à 36 mois.

« Nous avons été témoins d’un taux de croissance annuel composé de plus de 200 % jusqu’à présent. Cette année, nous prévoyons de prêter près de Rs 3 500 crore (464 millions de dollars). L’année dernière a été une année patiente pour nous car nous n’avons fait que des affaires raisonnables, mais de novembre à mars a été une excellente période. Cependant, d’avril à juin, ce fut à nouveau une pause pour nous, mais depuis juillet, nous constatons de bien meilleures affaires tandis que septembre-octobre a été meilleur que les niveaux d’avant Covid », a déclaré Harshvardhan Lunia, cofondateur et directeur général de Lendingkart Technologies. Financial Express en ligne.

La société a déclaré que, sur la base de son modèle de souscription propriétaire, Cred8, qui est une plate-forme de renseignement sur le crédit, elle a accordé des prêts « sanctionnés par le crédit » à 2,5 lakh MPME d’une valeur de 1,6 milliard de dollars. De plus, grâce à l’API et à la plate-forme de logiciel en tant que service (SaaS) Xlr8, lancée en janvier de cette année, pour permettre aux partenaires de distribution et aux agents de vente directe d’accroître leur portée dans les MPME, la société a conclu environ 600 partenariats « qui a connu plusieurs années. sur la croissance annuelle », a déclaré Lendingkart.

«Actuellement, les grandes institutions se concentrent davantage sur les prêts garantis tandis que les petites entreprises, considérées comme risquées, ne reçoivent pas assez d’argent. Les grandes institutions ne participent donc pas autant qu’avant Covid. Cependant, les grandes entreprises privées se concentrent sur des secteurs comme les énergies renouvelables, le commerce de détail, etc., où les investissements sont massivement réalisés. Cela devrait se poursuivre pendant deux ou trois ans. En conséquence, le cycle des MPME se déroulera bien, ce qui est également bon pour nous », a déclaré Lunia

La société avait lancé en novembre dernier sa plate-forme SaaS de co-prêt Lendingkart 2gthr pour permettre aux banques et aux NBFC de s’intégrer de manière transparente dans les deux semaines et de décaisser des prêts non garantis aux MPME. Lendingkart a déclaré que dans les 18 mois, 2gthr est devenue la plus grande plate-forme de co-prêt intégrant sept grandes banques/NBFC et plusieurs autres en cours avec des lignes de crédit de plus de 280 millions de dollars. Lendingkart a obtenu jusqu’à présent plus de 650 millions de dollars de capital d’emprunt auprès de plus de 80 prêteurs.

Les investisseurs de Lendingkart comprennent Fullerton Financial Holding (FFH) – une filiale du fonds souverain de Singapour Temasek Holdings, Bertelsmann, Mayfield India, Saama Capital, Sistema Asia, India Quotient et d’autres. Selon les estimations de la Banque mondiale, le déficit de crédit des MPME en Inde vaut 380 milliards de dollars, tandis que le crédit aux micro et petites entreprises (MPE) par les banques ne représente que 10 % du crédit bancaire brut total du pays. Les banques avaient déployé Rs 11,10 crore lakh aux MPE en août 2021 tandis que le crédit bancaire brut total s’élevait à Rs 108,97 lakh crore, selon les dernières données de la Reserve Bank of India.

