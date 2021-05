Plus d’un million de personnes ont acheté ce thermomètre à 60 $ en 2020 – aujourd’hui, Amazon l’a pour 17 $ – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Si ce n’est pas le cas, c’est une marque qui se concentre sur les produits de soins de santé à domicile modernes qui présentent des conceptions élégantes qui sont surélevées et une coupe au-dessus de tous les concurrents courants. La société fabrique d’excellents appareils et des tonnes de personnes y ont été présentées en 2020; dans un e-mail récent adressé à ., iHealth a déclaré que plus d’un million de personnes avaient acheté le Thermomètre frontal sans contact iHealth PT3 au cours de l’année dernière.

Il va sans dire que la pandémie était évidemment le catalyseur, mais c’est toujours un chiffre vraiment impressionnant si l’on considère le fait qu’elle était au prix de 60 $ pour la majeure partie de l’année. La société a expliqué que les problèmes d’importation et les taxes gonflées perçues sur les produits fabriqués en Chine ou exportés de la région étaient à blâmer pour le prix exorbitant. Même quand même, cela n’a pas empêché plus d’un million de personnes d’acheter cet élégant thermomètre sans contact.

Pour tous ceux qui n’en ont pas acheté l’année dernière, nous avons de bonnes nouvelles pour vous aujourd’hui: heureusement, les problèmes d’importation d’iHealth ne sont apparemment plus un problème. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous constaterez que le PT3 est en vente avec une réduction énorme qui réduit le prix à seulement 16,99 $. Cela correspond également au prix le plus bas de tous les temps de ce modèle, c’est donc le moment idéal pour en acheter un.

Avec les récents changements apportés par le CDC à ses directives concernant les masques faciaux, les éléments essentiels de la pandémie comme les masques faciaux et les produits de nettoyage ne sont certainement pas aussi populaires maintenant qu’ils l’étaient il y a quelques mois. Mais à part tout cela, il existe un type différent de produit essentiel que vous devriez vérifier sur Amazon – en particulier lorsqu’il est en vente avec une réduction massive qui le réduit à un prix bas de tous les temps. Nous parlons de la Thermomètre frontal sans contact iHealth PT3, que de nombreux lecteurs de . Deals ont appelé «l’iPhone des thermomètres frontaux». C’est élégant et minimaliste comme ce que ferait Apple si Apple fabriquait des thermomètres, et il est également incroyablement facile à utiliser. En fait, il n’a qu’un seul bouton.

Nous en utilisons un nous-mêmes et c’est vraiment un petit gadget bien conçu. À ce prix-là, il faudrait être fou pour ne pas en prendre un.

Notez également que si cela ne vous dérange pas de dépenser un peu plus d’argent, la société vient de publier un nouveau thermomètre frontal PT3 sans fil. La nouvelle version inclut la connectivité Bluetooth afin qu’elle puisse se synchroniser avec votre smartphone pour garder une trace de toutes vos lectures de température. Il se vend 39,99 $, ce qui est toujours un excellent rapport qualité-prix si l’on considère que le modèle régulier coûte deux fois plus cher que l’année dernière et que plus d’un million de personnes l’ont acheté.

Voici ce que vous devez savoir:

Sûr et hygiénique grâce à la surveillance sans contact L’iHealth PT3 dispose d’un capteur infrarouge intégré qui lit la température corporelle jusqu’à 1,18 pouces du centre du front, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin de contact physique Un capteur infrarouge extrêmement précis recueille plus plus de 100 points de données en une seconde environ, plus le thermomètre comprend des capteurs de distance et d’environnement pour aider à tenir compte des variables qui pourraient avoir un impact sur les lectures – le résultat est une lecture de température précise à chaque fois Rapide et facile à utiliser: il suffit de tenir le thermomètre à à quelques centimètres de votre front ou du front de votre enfant, appuyez sur le bouton à l’arrière et vous obtiendrez une lecture précise de la température en moins d’une seconde.Les lectures sont affichées sur un bel écran LED lumineux qui se fond parfaitement avec l’arrière du thermomètre Pas de bourdonnement ou de bip gênant – l’iHealth PT3 vous permet de savoir que votre lecture est lue avec une légère vibration.Le PT3 est alimenté par deux piles AAA (incluses dans la boîte) et est livré avec une garantie sans souci de 12 mois L’équipe de service à la clientèle amicale d’iHealth est basée en Californie

