Plus d’un million de traders liquidés pour un énorme 0,1 milliard

La liquidation au cours des dernières 24 heures surpasse celles observées lors du crash de mars, alias Black Thursday, et à la fin du mois de février, propulsée par des rumeurs du Trésor, un effet de levier élevé et un taux de hachage prenant un coup, BTC est descendu à 51300 $ et Ether a touché 2000 $.

Le marché de la crypto-monnaie s’est effondré du jour au lendemain et les pertes se sont également répercutées sur dimanche.

Perdant jusqu’à 30% de leur valeur au cours des dernières 24 heures, environ 300 milliards de dollars ont été éliminés du marché.

Le prix du Bitcoin est descendu à 51300 $ et le prix de l’Ether a atteint 2000 $ sur Coinbase.

Ce crash aurait pu être propulsé par des rumeurs du Trésor. Le marché a été effrayé par la spéculation selon laquelle le Trésor américain cherche à facturer plusieurs institutions financières pour le blanchiment d’argent à l’aide de la cryptographie.

Je ne trouve pas cela crédible. Le tweet lui-même est louche: le Trésor ne facture pas le blanchiment d’argent (le DOJ le fait) et une plainte contre plusieurs IF à la fois serait inhabituelle. En outre, les enquêtes criminelles sont strictement confidentielles et fuient rarement. Je ne suis pas convaincu par des «sources» anonymes. https://t.co/71opA5cUby – Jake Chervinsky (@jchervinsky) 18 avril 2021

Une autre raison potentielle pourrait être la baisse du taux de hachage Bitcoin, qui s’est maintenant complètement rétabli alors que les prix sont en train de le faire. Comme nous l’avons signalé, il y a eu un accident dans une mine de charbon dans le nord-ouest de la Chine, entraînant des pannes de courant dans la région et des pools miniers perdant plus de 20% de leur puissance de hachage.

Comme l’a noté Charles Edwards de Capriole Investments, «une province de Chine représente une part importante du réseau Bitcoin», d’où le résultat.

Le prix et le taux de hachage ont toujours été corrélés. Il s’agit du prix BTC par rapport à l’effondrement du taux de hachage actuel (à cause de la panne du Xinjiang). pic.twitter.com/mywEZLHlA0 – Willy Woo (@woonomic) 18 avril 2021

Tout comme toujours, un effet de levier extrême a exacerbé la situation déjà mauvaise. Établissant un nouveau record et battant le krach de mars 2020, 1063216 traders ont été liquidés pour un montant exorbitant de 10,1 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures.

Le 12 mars, jeudi noir, le record a été établi juste au-dessus de 4 milliards de dollars, tandis que le marché a pris un autre coup dur le 21 février, à un peu moins de 6 milliards de dollars. Mais maintenant sur le graphique, ils ne sont qu’un blip.

Bien sûr, plus de la moitié de ce nouveau record était grâce aux traders de Binance degen, représentant près de 5 milliards de dollars.

En termes de crypto-monnaie, ce sont les Bitcoin longs qui ont le plus souffert, suivis par Ether, XRP, BNB, DOGE et Litecoin, selon Bybt.

Cet effacement a normalisé le financement, qui est devenu négatif et qui l’est toujours après une longue période, avec le taux de financement Bitcoin le plus élevé au moment de la rédaction à 0,1347% sur Bybit. Pendant toute cette épreuve, Bybit a en fait échangé 4,20% en dessous du spot.

Bien que cela reste à voir, le marché semble être au plus bas étant donné que le ratio de levier est diminué, bien qu’il reste élevé. En fait, le marché n’est pas dans la peur mais reste gourmand, la prime Kimchi atteignant aujourd’hui 26% à la suite de cela, selon Crypto Quant.

Je suppose que je pourrais BTFD. #Bitcoin Graphique 👉 https://t.co/HPY6diDS1q pic.twitter.com/WEUhvEd3sg – Rafael Schultze-Kraft (@ n3ocortex) 18 avril 2021

Cependant, selon le trader Wolf, les taureaux doivent récupérer 56 900 $, ou les ours seront aux commandes, ce qui pourrait encore nous ramener à 45 300 $ car «ce serait la première fois depuis septembre que nous perdrions un soutien important», du quotidien MA50. Un autre commerçant Bitcoin Jack voit en fait un deuxième vidage probable, qui pourrait être «tronqué ou beaucoup plus profond».

Dans l’ensemble, avec des contrats à terme en rétrogradation, une faible liquidité le week-end, un arbitrage massif entre les bourses et des offres au comptant empilées, comme le dit Avi Sanyal, responsable du trading chez BlockTower, au lieu de vendre de panique, il est temps d’acheter la baisse.

