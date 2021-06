Commerce et investissement

Plus d’un tiers des millionnaires du millénaire ont au moins 50 % de leur richesse en crypto : sondage

Pendant ce temps, aucun des millionnaires des baby-boomers n’a plus de 10% de sa richesse en crypto, avec 83% des millionnaires américains n’ayant aucune de leur richesse en crypto.

Près de la moitié des millionnaires du millénaire ont au moins 25% de leur richesse en crypto-monnaies, selon le CNBC Millionaire Survey auprès de 750 investisseurs avec au moins 1 million de dollars d’actifs à investir.

Environ 47% de ces millionnaires millénaires interrogés ont plus de 25% de leur richesse en actifs cryptographiques, tandis que plus d’un tiers d’entre eux ont au moins la moitié de leur richesse en crypto.

« Cela semble sous-estimé », a commenté Su Zhu, PDG de Three Arrows Capital.

“En fait, je ne connais aucun millénaire qui possède une richesse raisonnable et qui n’a pas au moins 50 % en crypto.”

L’enquête montre que les milléniaux sont ceux qui préfèrent les crypto-monnaies aux actifs traditionnels, ce qui les a aidés à faire fortune en reconnaissant la tendance dès le début. Cela se traduit par la «réaction de l’industrie», avec de plus en plus de fournisseurs traditionnels offrant un accès à l’investissement cryptographique.

Les personnes âgées ne sont pas aussi intéressées par la cryptographie et ont été incapables de vraiment comprendre les monnaies numériques, s’abstenant d’investir dans celles-ci.

“Les jeunes investisseurs ont sauté dessus dès que ce n’était pas aussi connu”, a déclaré George Walper, président de Spectrem Group, qui a mené l’enquête en ligne sur les millionnaires en avril et mai.

« Les jeunes investisseurs étaient plus engagés intellectuellement dans l’idée même si elle était nouvelle. Les investisseurs plus âgés et les baby-boomers disaient en grande partie : « Est-ce légitime ? » »

Cela peut être vu dans le fait que 83% des millionnaires américains n’ont aucune de leur richesse en crypto, avec seulement 1 sur 10 ayant plus de 10% de leur richesse en actifs crypto. Et aucun des millionnaires des baby-boomers ou des générations plus âgées n’a plus de 10% de sa richesse en crypto.

L’enquête a également révélé le fossé générationnel entre les millionnaires en ce qui concerne les jetons non fongibles (NFT), qui a attiré l’attention du grand public principalement cette année, ce qui rend les générations plus âgées encore plus en retard sur la compréhension.

Alors que la plupart des millionnaires disent qu’ils ne savent pas ce qu’est un NFT, plus d’un tiers pense qu’il s’agit d’une « mode surexagérée ». Mais un bon deux tiers des millionnaires de la génération Y disent que les NFT “sont la prochaine grande chose”.

Près de la moitié des millionnaires de la génération Y interrogés possèdent des TVN, et 40 % de ceux qui n’en possèdent pas actuellement l’ont « considéré ». Comparativement, presque tous les millionnaires des baby-boomers, 98%, disent qu’ils ne possèdent aucun NFT et n’envisagent pas non plus.

