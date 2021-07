Plus d’une décennie de selfies, à commencer par l’iPhone 4 d’Apple

En 2010, les caméras frontales étaient toutes nouvelles sur l’iPhone, et il n’y avait pas d’album Selfies dans l’application Photos d’Apple. Le dictionnaire Oxford choisirait selfie comme mot de l’année en 2013, mais un Australien ivre prenant une photo floue sur Internet en 2003 était l’utilisation rare du mot avant 2012.

Pourtant, c’est l’iPhone 4 qui a fait d’un selfie quelque chose de courant deux ans auparavant. Après une décennie de selfies, j’apprécie profondément la caméra frontale dans ma poche.

Mes premiers selfies ont été pris avec un MacBook Pro en utilisant Photo Booth en 2009. J’ai capturé beaucoup de souvenirs avec mes camarades de dortoir à l’université, mais l’emplacement était toujours dans le même bâtiment avec un petit groupe d’amis.

Steve Jobs a présenté l’iPhone 4 en 2010 avec sa caméra frontale pour alimenter la toute nouvelle fonction d’appel vidéo FaceTime (sur le wifi, au moins). C’était le premier iPhone avec ce que nous appelons maintenant la caméra selfie, et le modèle blanc était mon premier iPhone.

L’iPhone 4 blanc est sorti le 28 avril 2011, près d’un an après son annonce. Mon téléphone Android était verrouillé sur un opérateur régional et je quittais l’État à ce moment-là. L’inventaire était encore rare dans les magasins de détail, mais un Best Buy à une heure de chez moi avait le modèle dont j’avais besoin.

Mon frère et moi avons couru hors de la ville pour récupérer l’iPhone 4 blanc avec quelques minutes à perdre avant la fermeture du magasin. Nous avons terminé la nuit par une visite à la plage de Pensacola, comme le montre le selfie de l’iPhone 4 situé ci-dessus. (Je sais que le cadre de l’appareil est un iPhone 5, mais vous voyez l’idée.)

Le premier selfie que j’ai jamais pris avec l’iPhone 4 était en fait la première photo que j’ai prise avec l’appareil photo. Nous avons déballé l’iPhone 4 dans le parking de Best Buy 20 minutes après la fermeture du magasin pour la nuit. La semaine suivante a été remplie d’autoportraits pris dans des endroits intéressants avec des amis et la famille. Et les 10 années suivantes aussi.

Ma conclusion après réflexion est simple : je n’aurais pas eu autant de photos satisfaisantes avec ma famille et mes amis au fil des ans si nous ne posions pas ensemble tout en prévisualisant notre photo. Le trépied et la minuterie ou la télécommande de l’obturateur Apple Watch sortent une à deux fois par an pour les grandes vacances et les réunions de famille. Pourtant, l’iPhone 4 et chaque version par la suite ont contribué à ma collection de plus de 2 000 selfies sur 10 ans (et je ne sauvegarde des selfies que dans des endroits soignés ou avec des personnes).

