Plus d’une douzaine de députés du Congrès du Chhattisgarh à Delhi, suscitent des spéculations sur un changement de direction au milieu de la crise du Pendjab

Au milieu de la crise actuelle à laquelle est confronté le Congrès au Pendjab, les spéculations sur un changement de direction au Chhattisgarh se sont intensifiées avec plus d’une douzaine de députés du parti atteignant Delhi mercredi. Le cercle politique de l’État est en effervescence avec des spéculations selon lesquelles les législateurs sont allés exprimer leur soutien au ministre en chef Bhupesh Baghel.

Cependant, les députés qui ont atteint la capitale nationale ont déclaré que leur visite était liée à la tournée proposée de l’ancien chef du Congrès Rahul Gandhi dans l’État.

Cela survient alors que le Congrès est confronté à une crise au Pendjab où il a récemment nommé Charanjit Singh Channi au poste de ministre en chef après que le capitaine Amarinder Singh a démissionné de son poste en invoquant une «humiliation» de la part de la direction du parti. Il y a deux jours, Navjot Singh Sidhu a démissionné de son poste de chef du Congrès du Pendjab, plongeant le parti dans une nouvelle crise avant les élections.

«Environ 15 à 16 députés du parti ont atteint Delhi et séjournent à différents endroits. La visite de Rahul ji au Chhattisgarh est proposée. Nous voulions transmettre une demande à Rahul ji par l’intermédiaire de notre responsable de l’État, le PL Punia ji, pour qu’il prolonge un peu la durée de sa tournée afin que tous les députés puissent en bénéficier », a déclaré Brihaspat Singh, le député du parti de Ramanujganj. siège de l’état.

«Nous sommes venus à Delhi juste pour faire cette demande et nous parlerons à Punia monsieur jeudi à cet égard. Notre visite ne devrait pas être vue d’une autre manière », a-t-il déclaré à PTI par téléphone depuis Delhi.

Lorsqu’on lui a demandé si leur visite visait à exprimer leur soutien à Baghel, Singh a déclaré: «Notre parti compte 70 députés (dans l’assemblée des 90 membres), dont 60 législateurs avaient tout dit la dernière fois à Punia ji. Lorsqu’il y a bénédiction du haut commandement, que le soutien des députés et du ministre en chef fonctionne bien, alors aucun problème de ce type (de changement de leadership) n’existe. »

Il a également nié la prétendue bagarre entre Baghel et le ministre de la Santé de l’État TS Singh Deo et a déclaré que les deux dirigeants avaient récemment partagé la scène et échangé des bonbons. Il a également dit qu’ils se respectaient.

« La situation au Chhattisgarh n’est pas similaire à celle du Pendjab. Le haut commandement d’un parti ne mettrait pas tout le gouvernement en jeu juste pour faire plaisir à un seul dirigeant… », a-t-il déclaré sans nommer personne.

Singh, considéré comme proche de Baghel, a été impliqué dans une controverse en juillet de cette année lorsqu’il a allégué qu’il y avait une menace pour sa vie de la part de Singh Deo. Cependant, le député, originaire de Sarguja, le territoire d’origine de Singh Deo, a par la suite retiré sa demande.

La demande d’un changement de garde a fait son apparition après que Baghel ait terminé ses deux ans et demi en tant que ministre en chef en juin 2021. Le camp de Singh Deo a affirmé que le haut commandement en 2018 avait accepté de lui céder le poste après que le gouvernement eut achevé la moitié de son mandat. terme.

