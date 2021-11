plus d’une heure attaché et bâillonné

16/11/2021 à 11:34 CET

Susana arizaga

Vingt-trois gardes civils contribuera tout au long de ce mardi à jury populaire de la Audition de Huelva détails sur l’opération étendue organisé le 14 décembre 2018 pour pour localiser à la jeune Laura Luelmo, disparue et assassiné dans la ville de Huesca El Campillo deux jours plus tôt quand il est revenu du supermarché par Bernardo Montoya, pour qui le parquet et les accusations exigent une peine de prison permanente révisable et 32 ​​ans de prison pour viol et détention illégale de Laura. De même, ils demandent à l’Audience d’imposer à l’accusé 22 ans d’éloignement de la famille de la victime et de Zamora, où résident les parents et frères et sœurs du jeune professeur de dessin.

L’enquête policière, qui sera exposée en ce deuxième jour du procès, qui doit débuter à 10h00, a conduit les agents à affirmer à l’époque que le meurtrier avoué de Laura la contrôlait depuis son domicile situé sur la jeune femme. de Zamora, qu’Il habitait de l’autre côté de la rue et ne louait que depuis quelques jours dans la petite municipalité.

Le seul prévenu dans le crime est venu commenter aux agents après son interpellation le 18 décembre que l’institutrice de Zamora « l’avait beaucoup aimée » et que l’après-midi il est rentré du supermarché à 17h20, quand il l’a vue, il s’est approché d’elle et l’a forcée à « le forcer à entrer dans sa maison ». Là, « il l’a menottée, bâillonnée pour qu’elle ne crie pas et a fini par la frapper plusieurs fois » qui lui ont causé des blessures mortelles. En effet, la garde civile a trouvé une serpillière avec le sang de la jeune femme de Zamora, comme le procédure de police qui seront corroborées au procès, rendues publiques par le colonel et chef du commandement de Huelva, Ezequiel Romerou, et pour lui Lieutenant-colonel de l’Unité opérationnelle centrale (UCO), Jésus García Justel, qui a déclaré qu’il croyait que Montoya avait commis le crime avant la nuit du 12 décembre, bien que l’autopsie finale qui a établi l’heure du décès entre 17h20 et 18h40 soit toujours portée disparue.

Le commandement de l’UCO a expliqué sa thèse par les détails offerts par Montoya sur ce qui s’est passé, une version dans laquelle « Il avoue connaître Laura et avoir été avec elle », même arrive à avouer le crime quelques heures après son arrestation, le 22 décembre dans la caserne de la Garde civile et, plus tard, devant le juge de Valverde del Camino, bien que enregistrement des pannes du système de l’apparence qu’ils empêchaient de conserver le témoignage.

La Garde civile laisse un appareil monté sur la porte de la maison de Laura Luelmo le 13 décembre, une fois le père de la jeune fille présente un plainte dans la Poste de police de Zamora et le propriétaire de la maison louée à la jeune femme appelle le 061 lui demandant d’entrer dans la maison pour voir si le professeur de Zamora est à l’intérieur. Une patrouille de la Garde civile passe en revue la maison avec son propriétaire : Laura n’est pas là et ils n’observent rien d’étrange, ni qui indique qu’il y a eu un vol. Ce même jour sceller la maison du professeur de Zamora, Montoya est identifié et le dispositif policier est maintenu dans la rue non seulement pour contrôler la maison de la jeune femme, mais pour surveiller de près qui s’avère être un criminel d’habitude qui avait été libéré de prison deux mois plus tôt, après avoir purgé 17 ans pour la crime d’une femme de 82 ans.

Le retour de Montoya à la maison, a échoué

À ce moment-là, c’est déjà un méfiant pour la Garde civile pour la disparition de la jeune femme, « parce qu’il est un voisin de la victime et à cause de ses antécédents, c’est pourquoi nous le surveillons car nous ne savons pas s’il peut avoir Laura en vie quelque part », a expliqué García Justel à son époque. Pour cette raison, « nous ne voulions pas qu’il sache que nous étions très conscients de lui », car si Montoya avait eu ce soupçon, « il n’irait pas à l’endroit où il aurait pu tenir Laura », hypothèse qui était considéré jusqu’à ce que la jeune femme paraisse assassinée.

La Garde civile le suit depuis le début aussi « pour son comportement insaisissable et son déménagement, lorsque nous ne pouvons pas le localiser, et l’éventuelle dissimulation par un proche« Ezequiel Romero a ajouté au début de l’enquête. Et le fait est que l’auteur avoué du crime était absent d’El Campillo depuis plusieurs jours, mais les habitants de la ville » l’ont vu tenter de regagner sa maison à pied alors qu’il était sombre, vers 20 heures. Le jour même où il a été identifié, collé aux murs, caché, il a atteint le coin « de sa maison », il a regardé deux fois et, observant la patrouille de la Garde civile, il est parti rapidement. »

Le rapport de la garde civile

Le rapport de la Garde civile établit que « Laura Luelmo était dans la maison de Montoya » sans aucun doute, « mais pour une courte période, car il y a les témoins qui a vu l’accusé, un Alfa Roméo noirou, avec le coffre ouvert peu après 18h10″ le 12 décembre. Montoya « Mettez le jeune prof dans le coffre », soutient la Garde civile, » et l’emmène là où elle a été retrouvée & rdquor; déjà morte, pour lieu « Las Mimbreras« , dans un lieu d’accès difficile, avec ciste qui mesure entre un mètre et un mètre et demi.

Les caractéristiques de la zone expliquent que la première fois qu’elle est traquée, personne n’observera aucune indication que le cadavre du Zamorana pourrait être à l’endroit, les responsables de la Garde civile abondaient, ce sera donc la deuxième fois que la zone a été combattu. un volontaire de La Croix-Rouge localise un pantalons et sous-vêtements pour femmes qui s’est avéré être la victime, retrouvée par un Patrouille de Séprona 200 mètres de l’endroit où Montoya l’a laissée.

Le lieutenant-colonel de l’UCO de la Garde civile, qui a participé à l’enquête policière, a déjà déclaré que « je n’ai aucun doute qu’il n’y a eu aucun acte de violence dont Laura Luelmo avait connaissance » contre ce que Montoya a décrit dans sa déclaration lorsqu’il a blâmé son ex-petite amie, qui, selon lui, avait agi par jalousie contre le jeune Zamorana. « S’il avait souffert à cet endroit, la position finale du corps ne serait pas celle que nous avons trouvée et il aurait des blessures aux jambes », puisqu’il était sur ciste.

Les agents ont validé la première déclaration de Montoya dans laquelle il a déclaré avoir avoué avoir frappé au sol la tête du jeune Zamorana, une attaque que l’accusé a placée au cours d’une lutter au cours de laquelle Laura viendrait lui donner un coup d’un côté, qui semble avoir été soigné dans un hôpital après avoir commis le crime.

Les enquêteurs ont pu vérifier que le vendredi 14 décembre, Montoya s’est rendu dans l’après-midi au centre de santé de Cortegana, où son père et ses deux sœurs résident, parce que ça fait mal à un frappe qu’il avait d’un côté, « ce qui pourrait être le résultat d’une lutte avec Laura », a déclaré le chef du commandement à l’époque.

Les témoignage Ils dureront toute la journée d’aujourd’hui, 16 novembre, le matin et l’après-midi.