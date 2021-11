Plus d’une vingtaine d’accusés du complot Gürtel seront jugés ce mardi

16/11/2021 à 06:31 CET

Les principaux acteurs du réseau Gürtel siègent à nouveau ce mardi au quai de l’accusé de la Tribunal National, qui jugera la pièce liée à leurs activités dans la commune de Boadilla del Monte (Madrid), dans lequel PP Il est à nouveau répertorié comme un participant lucratif.

Une épreuve qui sera marquée par le les aveux de plus de la moitié des accusés, qui ont reconnu leur rôle dans ce complot d’attributions irrégulières de travaux publics à la recherche de futures atténuations et réductions de leurs peines.

Du leader réputé du réseau, Francisco Correa, ou de son deuxième et ancien secrétaire d’organisation du PP galicien Pablo Crespo; même l’ancien maire de la commune Arturo González Panero, l’Albondiguilla, et plusieurs hommes d’affaires ont reconnu le récit de l’accusation, qui, cependant, n’annoncera pas d’éventuelles remises sur vos demandes jusqu’à ce qu’ils aient déclaré, selon ce que des sources fiscales ont indiqué à Efe.

Vingt-cinq prévenus siégeront sur le banc pour cette pièce de l’affaire Gürtel, numéro 9 -une de celles qui restent à juger-, qui tourne autour de la paiement présumé de commissions à des politiciens du PP, sous forme de dons ou d’argent, en échange d’une intercession Prix ​​du public Boadilla entre 2001 et 2009 au point de gérer concrètement tous les marchés publics, selon le parquet.

Certains faits pour lesquels Anti-Corruption demande des condamnations de 76 ans et 7 mois pour Correa ; 64 ans et 7 mois pour Crespo; 40 ans et 9 mois pour González Panero ; 2 ans et demi pour son successeur, Juan Jesús Seguro ; et 23 ans et demi pour l’ex-député PP Alfonso Bosch, entre autres prévenus.

Le PP apparaît à nouveau comme responsable civile en tant que participant lucratif à 204 198 euros de prétendus avantages du réseau. Selon le juge qui a instruit le dossier, le PP aurait bénéficié de certaines opérations « en faisant payer aux sociétés de l’organisation les frais des différentes manifestations politiques organisées par et pour le parti ».

Pour cette condition, il a déjà été condamné dans la sentence de Gürtel Epoca I, qui a conduit à la chute du gouvernement de Mariano Rajoy, dans son cas pour avoir profité du complot dans les municipalités madrilènes de Pozuelo de Alarcón et Majadahonda.

Récemment, la même chambre, la deuxième section des affaires pénales, l’a condamné en tant que subsidiaire civilement responsable de 123 669 euros fraudés dans le paiement d’une partie de la réforme de son siège avec de l’argent b.

Au cours des derniers mois, les magistrats ont reçu des aveux des accusés, dans lesquels le « traitement de faveur » accordé par la mairie de Boadilla, alors régie par le PP, aux sociétés de Correa dans des processus d’adjudication en échange de commissions.

Certains ont même pointé du doigt au-delà du banc des accusés : quel que soit le directeur de campagne du PP à Boadilla en 2003 et 2007, César Tomás Martín Morales, il a souligné que, selon Correa lui a dit, les soumissionnaires retenus ont été « recommandés » par l’actuel président du PP de Madrid, Pío García Escudero.

Il a indiqué que certaines entreprises ont été embauchées pour compenser « votre contribution à l’acronyme du PP » et a ajouté que les chefs régionaux de la coordination de la campagne, Guillermo Ortega en 2003 et Cristina Cifuentes en 2007, « ils ont toujours précisé que les campagnes ne devaient pas officiellement dépasser les limites, suggérant qu’elles soient menées en espèces ».