Plus en vue !, Lizbeth Rodríguez déchire son chemisier et danse | Instagram

La belle et irrévérencieuse youtubeuse Lizbeth Rodríguez a surpris ses followers dans sa dernière danse à Tik Tok où elle avait un détail qu’elle n’avait pas eu auparavant, l’ancienne fille Badabun elle a déchiré son chemisier pour exposer davantage d’elle-même.

Le conducteur de Infidèles Elle a décidé de porter un chemisier à col montant de couleur claire qu’elle a déchiré pour révéler son abdomen, qu’elle a complété par une jupe noire avec une énorme ouverture dans sa jambe.

Lizbeth Rodríguez ne s’est pas inquiétée d’une plus grande production dans ses cheveux et son visage et s’est consacrée à s’amuser et à divertir ses millions de followers sur les réseaux sociaux avec son anatomie et son charme imposants.

Cela peut vous intéresser : Sac ouvert !, Belinda en évidence, ne porte pas d’intérieurs

Au rythme du “petit voisin a une envie”, Liz a dansé, déplaçant sa silhouette ronde au plus près de la caméra, faisant des gestes qui font voler l’imagination des internautes, mais finalement, ce qu’ils ne peuvent oublier, c’est la grimace qu’elle a faite à la fin , dans laquelle la performance était claire, était terminée.

Cela peut vous intéresser : Gainée de cuir, Galilea Montijo porte une mini jupe

Lizbeth Rodriguez C’est redevenu un sujet de conversation pour des millions de personnes après que l’influenceur a refait surface au sujet de Juan de Dios Pantoja, qui a réalisé une vidéo pour défendre sa femme Kimberly Loaiza dans laquelle Rodríguez, Kenia Os et Zorrito Youtubero étaient impliqués.

Cela peut vous intéresser: L’actrice María Isabel Martínez Moreno La Tarabilla perd la vie

En plus de cette vidéo, la belle animatrice YouYube a partagé son rôti, ce qui est assez controversé car elle ne s’est pas limitée et a parlé de Pantoja et de la Team Fénix ; même de Badabun.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Rodríguez a montré qu’il n’a pas peur de s’exprimer et de montrer son visage dans chaque controverse qui surgit ; De plus, il continuera de chercher des moyens pour que le public continue d’être satisfait de son travail dans les différentes facettes de sa carrière.