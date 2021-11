« Plus facile à dire qu’à faire » – Joe Calzaghe répond à Carl Froch affirmant qu’il aurait battu Canelo Alvarez quand il était dans la fleur de l’âge

Joe Calzaghe n’est apparemment pas convaincu par l’affirmation de son ancien rival Carl Froch selon laquelle il aurait battu Canelo Alvarez s’ils s’étaient rencontrés à son apogée.

Les légendes des super-moyens ne se sont jamais rencontrées sur le ring, mais elles regarderont toutes les deux Canelo tenter d’unifier la division contre Caleb Plant samedi soir.

Ed Mulholland/Salle de match

Canelo est le roi livre pour livre de la boxe

Le Mexicain étant clairement le meilleur de la récolte actuelle, des questions ont été soulevées quant à la façon dont il se serait comporté contre les légendes du passé.

« J’aurais adoré ce combat », a déclaré Froch à ProBoxingFans.

«Si j’étais dans mon apogée et mon apogée étant la fin de ma carrière.

« J’étais un champion du monde professionnel mûr, aguerri. J’avais subi des défaites, je suis revenu et j’ai gagné.

«Donc, moi à mon apogée à environ 34, 35 ans contre Canelo Alvarez, je pense que j’aurais été trop pour lui.

« Je pense que moi-même, les téléspectateurs et les auditeurs peuvent penser ce qu’ils veulent, mais je me soutiens dans les combats. »

Froch détenait auparavant des ceintures que Canelo possède maintenant

D’autres commentaires sont également réapparus sur le «Cobra» discutant d’un combat fantastique avec le Mexicain dans le passé.

Froch a déclaré sur son podcast en 2019: «Quand j’ai regardé Canelo combattre Kovalev, je n’ai pas été impressionné.

« Je pensais que c’était proche, mais je pensais qu’il [Canelo] a été perdu. A ce poids [175], il est plus lent. Il m’a rappelé Arthur Abraham quand j’ai combattu Abraham [in November 2011].

«Je l’ai juste gardé longtemps avec un jab, je l’ai rencontré avec des combinaisons et je l’ai absolument martelé pendant 12 rounds. Ce fut une victoire sans faute.

« J’ai l’impression que j’aurais pu faire ça à Canelo quand il a combattu Canelo, cette version de Canelo. »

Calzaghe a pris sa retraite invaincu en tant que champion des deux poids

Après avoir lu ces commentaires, Calzaghe a réagi à iFL TV : « C’est plus facile à dire qu’à faire, non ? Plus facile à dire qu’à faire.

«Je ne mettrais pas vraiment Canelo dans la même ligue qu’Arthur Abraham si je suis honnête.

« Je vois ce qu’il veut dire, mais non, je pense que Canelo est un animal différent d’Abraham. »