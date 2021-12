Avec seulement 45 minutes d’entraînement après une pause de plusieurs mois, Théo Pourchaire s’attend à ce que Djeddah soit beaucoup plus difficile pour les pilotes de F2 que de F1.

La Formule 1 se dirige vers le nouveau circuit de la corniche de Jeddah pour la manche 21 sur 22 au cours d’une saison 2021 palpitante, mais leur pause depuis la manche du Qatar n’est rien comparée à ce que les pilotes de Formule 2 ont vécu.

La Formule 2 n’a pas été en action depuis le week-end du Grand Prix de Russie en septembre, mais après deux mois d’absence, les pilotes n’auront que 45 minutes pour tester la piste inconnue de Djeddah avant le début des qualifications.

Pendant ce temps, les pilotes de Formule 1 auront trois séances d’essais d’une heure avant le début de leurs qualifications, alors Pourchaire pense qu’ils ont beaucoup plus de facilité que lui et les stars de la F2.

« Le bon point en F1, c’est qu’il y a trois séances d’essais libres, donc il y a beaucoup de temps pour s’habituer à une voiture ou à une piste par rapport à la F2 », a-t-il déclaré à Motor Sport Magazine.

« Parce que nous n’avons que 45 minutes en F2, c’est complètement fou. On doit attendre deux mois et demi pour Djeddah, on a 45 minutes d’essais libres puis qual.

« En F1, ils auront trois essais libres d’une heure chacun donc c’est complètement différent. Donc pour moi de ce côté-là, la F1 est plus facile.

« C’est ce que je dis toujours à Fred [Vasseur, Alfa Romeo team boss] car en Formule 1 tu as 10 trains de pneus neufs avant les qualifications, alors qu’en F2, nous avons 45 minutes, maximum 10 push [laps] puis allez à quali.

« Pour moi, la F1 de ce côté-là est plus facile mais bien sûr c’est beaucoup plus difficile du côté technique, il y a beaucoup d’autres choses à gérer. »

Pourchaire était en discussion pour un siège de Formule 1 en 2022 avec Alfa Romeo, une décision qui aurait été logique compte tenu de son affiliation à l’académie Sauber.

En fin de compte, Guanyu Zhou, le rival du titre F2 de Pourchaire, a reçu le feu vert pour s’associer à Valtteri Bottas pour 2022.

Et pour l’instant, les plans de Pourchaire n’ont pas été confirmés pour la saison prochaine.

« Je ne sais pas [what I’ll be doing] encore pour être honnête », a-t-il confirmé.

« Je pense que c’est une possibilité que je conduise FP [free practice] en Formule 1. Mon siège est déjà fait, nous avons juste besoin d’une confirmation d’Alfa Romeo mais je suis assez confiant pour gérer d’autres problèmes en ce moment.

« Ce serait amusant pour moi, si je n’ai pas la chance de faire une FP1, je ferai de mon mieux l’année prochaine si j’ai la chance d’aller en Formule 1. »

Toujours à seulement 18 ans, Pourchaire se retrouve 5e au classement F2 et à 58 points du leader Oscar Piastri, ce qui signifie qu’il est peu probable, mais certainement pas impossible, qu’il puisse combler ce déficit dans les six courses qui restent.

J’ai le bras immobilisé depuis 4 semaines, je donnerai tout pour revenir bientôt. Je ne sais pas encore si je vais conduire à Silverstone mais je vais travailler dur et prier pour être prêt — Théo Pourchaire (@TPourchaire) 8 juin 2021

Il est peut-être malheureux mais de ne pas être plus près du sommet, ayant chuté à Bakou et s’étant cassé le poignet, ce qui lui a non seulement coûté des points, mais l’a aussi beaucoup gêné pour les trois courses qui ont suivi à Silverstone.

Mais la manche de Silverstone donne à Pourchaire un grand sentiment de fierté puisqu’il a refusé de se retirer, parvenant même à prendre 10 points, et maintenant ses yeux sont fixés sur P2 au moins au classement final.

« Ce fut une assez bonne saison de mon côté », a-t-il déclaré.

« Le seul point négatif était la blessure, la chute à Bakou qui m’a coûté beaucoup de points. Aussi à Silverstone, je n’étais pas prêt et c’était presque impossible de conduire [at Silverstone] mais je voulais rouler pour ne pas perdre de points face aux autres. C’est ce que j’ai fait, je n’ai marqué que 10 points mais c’était le but minimum.

« J’en suis fier parce que je ne voulais pas abandonner mais c’était impossible de conduire avec autant de douleur.

« Malheureusement, nous n’avons que huit week-ends de course, je suis 5e au championnat et je peux encore le gagner. Je suis concentré sur les courses finales et j’espère avoir le titre de champion ou vice-champion. Je donnerai tout.

Mais quel que soit le résultat de sa saison de F2, Pourchaire dit que toutes ses options présentées par Sauber pour 2022 sont « claires et intéressantes ».

« On en a parlé [Alfa Romeo 2022 seat] ensemble et les autres options, chaque option [for me] est clair et intéressant », a-t-il déclaré.

« Même si je ne vais pas en F1 l’année prochaine, Sauber a un super plan pour moi. »