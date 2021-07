Plus fort que la Galilée ? Livia Brito s’entraîne dur dans le miroir | Instagram

L'”actrice cubaine” Livia Brito a partagé une photographie dans laquelle elle montre les résultats des entraînements intenses qui lui ont donné une silhouette digne d’envie, devant le miroir”Le sans âme” montre que sa musculature ferme s’inspire Galilée Montijo.

Livia Brito, qui a joué plus tôt ce mois-ci dans son retour au petit écran dans le nouveau mélodrame de “La Desalmada” a atteint ses objectifs et c’est le miroir qui l’a montré.

Le co-protagoniste de l’intrigue avec José Ron, apparaît allongée sur le sol en prenant quelques instants entre les routines d’exercices qu’elle effectue et où vous pouvez voir qu’elle essaie de reprendre son souffle pour continuer.

Le miroir encouragé Livie Brito et testez les fans et adeptes du “actrice de télévision“Que l’effort qu’il a consacré à prendre soin de sa silhouette en valait la peine.

Peut-être le “cubain“Il inclut une série de sit-ups au milieu de son entraînement et ce serait depuis le sol à un moment où il a décidé de capturer une photo en la partageant avec ses followers.

Une des fan page dédiée à l’interprète de “Image de balise Fernanda Linares“Elle était chargée de montrer l’instantané dans lequel la femme de 35 ans originaire de La Havane, à Cuba, est sur le sol d’un gymnase.

Battez-vous toujours pour vos rêves @liviabritopes, c’est le message qui accompagne la publication de l’interprète mémorable du roman, “La Piloto”.

Livia Brito Pestana porte un short court en lycra violet, une blouse ample ainsi que des leggings sur les genoux, les coudes et les mains pour protéger ces articulations et éviter les blessures lors des routines.

Quelque chose de similaire se produit avec la conductrice de Hoy, qui s’est également montrée au milieu de ses séances d’entraînement dans lesquelles on peut la voir montrer ses muscles ou charger des poids.

Dans le cas de Brito Pestana, la “mannequin” et “Youtuber” reçoit des conseils et une formation de son partenaire @Yosmimariano, avec qui elle est apparue dans quelques vidéos partageant son goût pour la vie de fitness.

Dans le cas du « chauffeur de Hoy », c’est son « coach » Tona Arriaga qui prodigue les conseils pour que le « tapatia » puisse conserver une silhouette stylisée.

Sans aucun doute, l’actrice de “Médicos : Línea de Vida” mène une vie saine et disciplinée depuis qu’elle est petite puisqu’apparemment, elle a révélé qu’elle a toujours cherché un moyen de faire de l’exercice, ce qui a suscité son intérêt dès son plus jeune âge, révélerait .

Concrètement, pendant le confinement qui a provoqué l’émergence de la crise sanitaire en 2020, Livia Brito s’est surtout concentrée sur ce type d’activité.

Ce qui servirait aussi de thérapie, comme l’a révélé la présentatrice méconnue de “Dancing for a dream”, ceci, car les scandales finiront par affecter certains de ses projets à la télévision et la limiteront à s’absenter du petit écran.

Livia a donc consacré plus de temps à partager du contenu avec ses extraterrestres à qui elle a montré ses entraînements et comment maintenir des soins physiques et mentaux, l’exercice étant l’une des meilleures activités pour lutter contre la dépression et éviter également les problèmes de santé.

Brito Pestana a inspiré ses disciples de cette manière et de bien d’autres et encore aujourd’hui, au milieu de ses divers engagements, il continue de partager non seulement des moments de plaisir ou de travail, mais aussi un espace de soins personnels.

Elle partage même certains produits qui contribuent à la santé de la peau et de la jeunesse, comme certaines marques de collagène, qui sont devenues très à la mode chez les célébrités, qui en plus certaines ont lancé leurs propres marques comme Belinda avec leur ligne « Wonu ».